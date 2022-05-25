Sanofi'de üst düzey atama

Sanofi bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında önemli sorumluluklar üstlenen Sanofi İran Genel İlaçlar Genel Müdürü ve Ülke Başkanı Kağan Keklik, Sanofi Güney Afrika, Namibya ve Botsvana Genel İlaçlar Genel Müdürü ve Ülke Başkanı olarak atandı.

Sanofi açıklamasına göre, Kağan Keklik, Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde lisans eğitimini tamamladı.

Kağan Keklik, ardından İstanbul Teknik Üniversitesi ve Exeter Üniversitesi MBA programlarına katıldı. Kariyerine Eczacıbaşı-Baxter bünyesinde Satış Yöneticisi olarak başlayan Keklik, daha sonra sırasıyla Ürün Müdürü, Kıdemli Ürün Müdürü ve Pazarlama Müdürü pozisyonlarında çalıştı.

Sanofi bünyesine 2008 yılında katılan Kağan Keklik sırasıyla, Merkezi Sinir Sistemi Pazarlama ve Satış Direktörlüğü, Birinci Basamak Satış Direktörlüğü, Eczane Grubu Satış ve Pazarlama Direktörlüğü, Tüketici Sağlığı İş Birimi Direktörlüğü görevlerini yürüttü.

Kağan Keklik, Sanofi Tüketici Sağlığı'nın Genel Müdürlük görevini yürütürken Türkiye, Suriye, Pakistan, İran ve İsrail ülkelerinin yönetiminden sorumluydu. Bir süre AMESA bölgesi Tüketici Sağlığı Ticari Direktörlüğünü yaptıktan sonra, 2019 yılında İran Yerleşik Reçeteli İlaçlar Genel Müdürü ve Ülke Başkanı olan Keklik son olarak, Sanofi İran Genel İlaçlar Genel Müdürü ve Ülke Başkanı olarak görev yapıyordu.

Güçlü pazarlama ve satış becerilerine sahip olan ve farklı pazarlarda çeşitli tedavi alanlarında çalışma deneyimine sahip olan Keklik, yeni pozisyonunda bölge faaliyetlerinin kusursuz bir şekilde yürütülmesi ve hastaların ilaçlara erişimini iyileştirmekten sorumlu olacak.