Sarıgöl\'de Bağ Budama Krizi

Ekonomi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri yağışlı havalarda ara verdikleri bağ budama çalışmalarını havanın güneşli olmasını fırsat bilerek yeniden işbaşı yaptı. İşçilerin belirlenen ücretten fazla istemesi üzerine bazı üreticiler bağlarını kendileri budamaya başladı.

Sarıgöl Ziraat Odası tarafından 1050 TL olarak belirlenen bağ budama ücretlerinin işçiler tarafından 1300-1500 TL talep edilmesi üzerine çoğu üretici ellerine aldıkları makaslar ve testerelerle kendi bağlarını budamaya başladı.

Havaların açık olduğu güneşli günlerde bağdaki budama işlerini yapan üretici Serhat Akkaya, "Bağların işlerini kendin yaparsan masraf azalır. Havada güneş olunca bağıma giderek akşama kadar budak yapmaktayım. Budama işlerimiz bitince de ailece bağların çubuklarını bağlarız. Artık bağcılık aile işi olmaya başladı. İşçi yevmiyeleri yüksek. Bu nedenle maliyeti düşürmek için ailece bağlarda çalışmak gerek." dedi. - MANİSA