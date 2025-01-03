Sarıgöl'de Üzüm Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sarıgöl'de Üzüm Hasadı Devam Ediyor

Sarıgöl\'de Üzüm Hasadı Devam Ediyor

Manisa Sarıgöl'de 2024 yılı üzüm hasadı 2025'te devam ediyor. Çekirdeksiz Sultaniye üzümleri taze.

03.01.2025 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2024 yılının temmuz ayında başlanan üzüm hasadı 2025 yılında da devam ediyor. Örtü altında koruma altına alınan dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümleri 6 aydır ilk günkü tazeliğiyle dalından toplanıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2024 yılına ait üzümlerin hasadına 2025 yılının ocak ayının ilk günlerinde de devam ediliyor. İlçede 2024 yılının temmuz ayında başlayan hasat, ağustos ayında bağların örtü atına alınmasıyla devam etti. Yoğun geçen hasat döneminin ardından bazı üreticiler üzümlerini bağlarda bekletmeyi tercih ederken bazıları da hasadını tamamladı. Sarıgöl Ovasında bir yanda üzüm bağlarında 2025 sezonuna hazırlık için budama çalışmaları yapılırken, bir yandan da örtü altındaki bazı bağlarda sararıp dökülen yaprakların arasında hasat çalışmaları devam ediyor. 2024 sezonu üzümlerinin ocak ayının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Adeta açık soğuk hava deposunu andıran örtü altında üzüm bağlarında dalından kesilen üzümler yurdun dört bir köşesine gönderiliyor.

İlçedeki üzüm üreticisi Musa Topdemir'in bağından toplanan üzümler tüccarlarca alınarak haftanın 2-3 günü yakın illere gönderilerek pazarlardaki yerini alıyor. Yakın mesafedeki il ve ilçelere de kendi imkanlarıyla üzümünü götürerek satışını yapan Topdemir, "2025 yılının ocak ayını yaşıyoruz. Mahsullerimiz hala dalında, en taze şeklinde organik üzümlerimiz kesime hazır bekliyor. Yakın pazarlara, İzmir, Uşak, Antalya pazarlarına pazarlamaktayız. Bu mahsuller 2024 yılına ait ama satışımız ve pazarlamamız 2025 yılında oluyor. Bu ayın sonuna kadar da taze üzümleri vatandaşlarımıza organik olarak dalından yedirmeye devam edeceğiz" dedi.

Sarıgöl Ovasında 113 bin dekarlık alanda başta çekirdeksiz Sultaniye üzüm olmak üzere 9 tür üzüm yetiştirilirken, ürünün büyük bir bölümü yurt dışı ve yurt içi pazarlara yaş olarak ulaştırılıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Sarıgöl, manisa, Üretim, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de Üzüm Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:00 Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
10:14 Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
09:38 Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Necla Nazır’dan açıklama Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan açıklama
16:12 DEM heyeti ile Bahçeli görüşmesine CHP lideri Özel’den ilk yorum DEM heyeti ile Bahçeli görüşmesine CHP lideri Özel'den ilk yorum
16:10 Jose Mourinho, dünyanın en iyi takımlarından birini bir saniye bile düşünmeden reddetti Jose Mourinho, dünyanın en iyi takımlarından birini bir saniye bile düşünmeden reddetti
16:10 Mikautadze’den Galatasaray iddialarına yanıt Mikautadze'den Galatasaray iddialarına yanıt
15:58 Meghan Markle, Instagram’a geri döndü: Gönderi başına 1 milyon dolar kazanacak Meghan Markle, Instagram'a geri döndü: Gönderi başına 1 milyon dolar kazanacak
15:54 Suriye tarihinin ilk kadın valisi Süveyda’ya atandı Suriye tarihinin ilk kadın valisi Süveyda'ya atandı
15:52 CHP’li vekilden Bakan Kurum’a teşekkür CHP'li vekilden Bakan Kurum'a teşekkür
15:51 Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ın başına geçeceği maç belli oldu Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başına geçeceği maç belli oldu
15:49 Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli’ye kehribar tespih hediye etti Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti
15:49 Süper Lig’in rekor transferiydi: Hesabında yemek parası kaldı Süper Lig'in rekor transferiydi: Hesabında yemek parası kaldı
15:47 Çin’in yerli üretim yolcu uçağı C919, ilk yurt dışı seferini yaptı Çin'in yerli üretim yolcu uçağı C919, ilk yurt dışı seferini yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 12:59:30. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıgöl'de Üzüm Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.