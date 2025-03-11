Sarıgöl'de Yerel Ürünler Stanı İlgi Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sarıgöl'de Yerel Ürünler Stanı İlgi Görüyor

Sarıgöl\'de Yerel Ürünler Stanı İlgi Görüyor

Sarıgöl'de açılan yerel ürün stantları, sürücülerin ve halkın uğrak yeri oldu, ekonomi canlanıyor.

11.03.2025 10:27
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Ahmetağa Mahallesinde, karayolu üzerinde açılan toprak ve yöresel doğal ürünler satış stantları, gelip geçen sürücülerin uğrak yeri olmaya başladı.

Denizli- Alaşehir Karayolu'nda açılan stantlarda; toprak testiler, bardaklar, saksılar, turistik toprak eşyaların yanında yöresel olarak mevsimlik kuru ve yaş üzümler, pekmez, mevsimine göre taze bağ yaprağı, kışlık olarak salamura yapraklar satılıyor. Yolu kullanan sürücü ve ilçe halkının büyük ilgi gösterdiği satış stantlarının sayısı her geçen gün artarken, ilçe ekonomisinin gelişimine de katkı sağlıyor. İlçede ilk kez toprak ürünleri ve yerli doğal ürünler satışına başlayan Macit Hizeler, "Sarıgöl'de olmayan bir iş yeri açmak istedim. Alaşehir-Denizli yolunda yöresel ürünlerin satıldığı bir satış standı açtık. İlk zamanlar sıkıntı oldu. Bir süre sonra yoldan gelip geçenler ile ilçe halkının uğrak yeri olmaya başladı. Her geçen yıl ürün yelpazemiz de genişliyor. Açtığımız iş yeri ile hem ilçemizin yöresel ürünlerinin tanıtımına yapıyoruz hem de aile ve ilçe ekonomimize katkı sağlıyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de Yerel Ürünler Stanı İlgi Görüyor - Son Dakika

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