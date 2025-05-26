Sarıtaş Çelik Yatırımına Başladı

Sarıtaş Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ, Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), yıllık 800 bin ton kapasiteli yerli ve milli entegre üretim tesisi yatırımına başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sarıtaş Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ, Yalova'da yatırımına başladığı entegre paslanmaz çelik üretim tesisiyle Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırmayı amaçlıyor.

Şirket, yatırım sürecini dört fazda hayata geçirecek. Yatırımının ilk iki fazı kapsamında kurulacak soğuk haddeleme tesislerinin 2027'de devreye alınması planlanıyor. Bu kapsamda şirket, yılda 400 bin ton üretim kapasitesiyle 500 kişilik ek istihdam sağlayacak.

Faaliyete 2028'de geçmesi planlanan üçüncü etap sıcak haddeleme tesisiyle toplam üretimin 800 bin tona, istihdamın 700 kişiye ulaşması hedefleniyor.

Şirket, 2030 itibarıyla devreye girecek çelik ergitme tesisiyle tüm üretim süreçlerini (melt-to-finish) tek çatı altında toplayacak. Böylece 1200 kişiye doğrudan istihdam sağlayan tam entegre tesis yapısı tamamlanmış olacak.

Öte yandan yatırımın mühendislik planlaması, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütülüyor.

Tesislerde enerji verimliliği yüksek ekipmanlar, proses otomasyon sistemleri, dijital izlenebilirlik çözümleri ve atık geri dönüşüm altyapıları yer alacak. Böylece şirket, üretim performansı kadar çevresel sorumluluk açısından da sektöre örnek olmayı hedefliyor.

Şirketin halihazırda Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde 350 kişilik kadrosuyla sektörde faaliyet gösteren, yıllık 750 bin ton işleme kapasitesine sahip mevcut işleme merkezi, yeni entegre tesisiyle eş zamanlı çalışacak.

Dilme, boy kesme, taşlama, boyama, özel yüzey işlemleri ve parmak izi önleyici kaplama gibi katma değerli hizmetlerini sürdürerek şirket, sanayiye esnek ve yüksek kaliteli çözümler sunmaya devam edecek.

"Sanayide egemenliğin yolu, entegre yapılardan geçiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıtaş Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Sarıtaş, yatırımın, Türkiye'nin sanayi bağımsızlığına atılmış güçlü bir adım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yalova OSB'de başlattığımız bu entegre tesis yatırımı yalnızca bir kapasite artışı değil, Türkiye'nin paslanmaz çelikte yerli ve milli üretim gücünü artırma, dışa bağımlılığını azaltma ve yüksek katma değerli sanayi modelini güçlendirme adımıdır. Bu yatırımla birlikte ergitmeden son ürüne kadar tüm zinciri bünyemizde yönetecek hem iç pazarın hem de ihracatın ihtiyaçlarını yerli kaynaklarla karşılayacağız. Sanayide egemenliğin yolu, kendi ham maddesini kendi işleyebilen entegre yapılardan geçiyor. Biz de bu vizyonla ilerliyoruz."

Sarıtaş, 65 yıldır ülkede sanayiye inandıklarını, üretimin dönüştürücü gücünü savunduklarını anlatarak, 74 ülkeye ihracat yapan bir marka olduklarına dikkati çekti.

Bu yatırımla yalnızca üretim güçlerini değil, Türkiye'nin globaldeki itibarını da büyüttüklerini belirten Sarıtaş, "Sarıtaş, yalnızca bir üretici değil, beyaz eşya, otomotiv, gıda, makina imalat, enerji, kimya, savunma sanayi, gemi inşa ve inşaat gibi sektörler başta olmak üzere sanayiye çözüm ortaklığı sunan bir yapıdır. Geleceğe üretimle, yatırımla ve işbirliğiyle yürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.