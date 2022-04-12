SEDAŞ ile TES-İŞ Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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SEDAŞ ile TES-İŞ Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

12.04.2022 13:37
SEDAŞ ile TES-İŞ Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ile Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ile Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

SEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şubat ayında başlayan, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde toplam 1300 işçiyi kapsayan 7'nci Dönem işletme toplu iş sözleşmesi (İTİS) görüşmeleri sonuçlandı.

Açıklamada, 1 Ocak 2022-31 Aralık 2023 tarihlerini kapsayan anlaşmanın imza töreninde konuştuğu kaydedilen SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Odyakmaz, sendika yönetimiyle oluşturulan çalışma grubunda süreci etkin iletişimle gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Çalışanlarımızın memnun olacağını düşündüğümüz bir sözleşmeye imza attık. Bölgemizde 4 ilde, 2 milyonu aşan müşteriye ve 3,8 milyon nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veriyoruz. Bu işi kaliteli bir şekilde ve layıkıyla yapma sorumluluğumuz var. Yapılan iyileştirmelerle inanıyoruz ki çalışanlarımız daha yüksek performans ve gayretle çalışmaya devam edecekler." değerlendirmesinde bulundu.

TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma da enflasyon karşısında belirgin ücret artışıyla ekonomik koşullarda sürdürülebilir iş ve ücret anlayışını öne çıkaran anlaşmanın imzalandığını aktararak, "SEDAŞ mensubu değerli üyelerimizin haklarını korumak bizim için en önemli konudur." ifadesini kullandı.

TES-İŞ Sendikası Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu, üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunup geliştirilmesinin en önemli görevleri olduğunu vurgulayarak, iş barışına katkı sağlayacak idari, sosyal haklar ve ücret artışlarında mutabakatın sağlandığı anlaşmanın hayırlı olmasını temenni ettiğini belirtti.

SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz ise çalışan haklarının sürdürülebilirliğinin en temel prensipleri olduğuna dikkati çekerek, bu konuda çalışanlarına karşı görevlerini başarıyla yerine getirdiklerine inandıklarını ifade etti.

Törene, SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkan Yardımcısı Jiri Holub, Regülasyon ve Uyum Direktörü Mustafa Yılmaz, Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, Enerji Şebeke Yönetimi Direktörü Erol Sancak, İnsan Kaynakları Müdürü Emine Çetinkaya ile TES-İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sedat Çokol ve TES-İŞ Adapazarı Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve baş temsilciler katıldı.

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Sakarya, Türkiye, Enerji, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SEDAŞ ile TES-İŞ Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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