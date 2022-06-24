"Şehrini Geliştir" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ford Otosan ve Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye ortak yürütücülüğünde "Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler" temasıyla 1 Nisan-24 Haziran tarihleri arasında düzenlediği "Şehrini Geliştir" girişimcilik yarışmasında kazanan projeler ödüllendirildi.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, WRI Türkiye Direktörü Güneş Cansız ve Ford Türkiye İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk'ün katıldığı törende, yapılan sunumların ardından ilk 3'e girenlere ödülleri verildi.

Akıllı hareketlilik, sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik konularında tüm paydaşları bir araya getiren yarışmada, birinciliği Kanguru projesi kazanırken, Mayna projesi ikinci, Cyboard projesi ise üçüncü seçildi.

"Sıfır Emisyon Bölgeleri" temalı projede, yerel ekosistemin güçlendirilmesi ve start-upların yatırımcılar ile buluşturulması hedeflendi.

Teknolojideki hızlı dönüşüm ve şehirlerin araçlara daha az yer verme motivasyonu, ulaşım alışkanlıklarını hızla değiştirirken şehirlerle barışık, çevreci ve hatta farklı sahiplik modellerine dair ulaşım modelleri geliştirmeyi amaçlayan Ford Otosan da farklı paydaşlarla ortak hedefe koşabilme motivasyonuyla "Şehrini Geliştir" yarışmasında aktif rol aldı.

Pilot bölge Alsancak'ta, sürdürülebilir ulaşım için çözümler yaratan 6 ekip, Demo Day etkinliğinde İzmir'de bir araya geldi.

"Nihai hedefimiz entegre ulaşım çözümleri sunabilmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Türkiye İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, Şehrini Geliştir yarışmasında kazanan projenin hayata geçirilmesini destekleyen Ford Otosan'ın öncü bir ekosistem sağlayıcısı olmak vizyonuyla hareket ettiğini aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve WRI Türkiye ile iş birliklerinin önemine işaret eden Yücetürk, şunları kaydetti:

"Biz sadece kendi araçlarımızın dönüştüğü bir dünya değil şehirlerin dönüştüğü bir dünya hayal ediyoruz. Bu yüzden de tüm ulaşım modlarını, ulaşım altyapılarını, mobilite alışkanlıklarını ve diğer ilgili faktörleri de araştırıyoruz. 'Geleceği bugünden yaşa' derken bütün bir habitattan bahsediyoruz. Dolayısıyla hayalimiz sadece araçlarımızı elektriklendirmekle sınırlı değil. Nihai hedefimiz elektrikli araçlarımızla topyekun bir entegre ulaşım çözümü sunabilmek."

Sürdürülebilir kent için ulaşım ile kentsel gelişimi teşvik etmek amacıyla Şehrini Geliştir yarışmasına destek verdiklerini belirten WRI Türkiye Direktörü Dr. Güneş Cansız, "Özelikle kent merkezlerinde emisyonu düşürmenin ve çevreye duyarlı alanlar oluşturmanın temeli sürdürülebilir ulaşım modellerinin geliştirilmesine dayanıyor. Şehrini Geliştir yarışması ile Alsancak gibi yoğun kullanılan bir bölgede sürdürülebilir ulaşımın nasıl sağlanacağına dair geliştirilen fikirlerin ve projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da yarışmada geliştirilen projelerin İzmir'i akıllı hareketlilik açısından ileriye taşıyacağını bildirdi.

Özuslu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, kentte yaşayan herkesin sokağa çıktığı andan, evlerine döndükleri zamana kadar ulaşım konusunda stres yaşamadan günlerini tamamlamaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Alsancak bölgesinde hayata geçirilecek potansiyel düşük emisyon bölgesine odaklanan girişimlere yönelik 'Şehrini Geliştir' girişimcilik yarışmasının katılımcılarının fikirleri, bizim ve sektör açısından oldukça kıymetli." ifadelerini kullandı.

Birinciliğe layık görülen proje, kentte pilot olarak uygulanacak

Açıklamada yer alan bilgiye göre, İzmir'de kentsel hareketliliğin en yoğun olduğu Alsancak, Punta bölgesi için akıllı hareketlilik çözümleri arayan Şehrini Geliştir yarışmasına 55 girişimci başvurdu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından 6 ekip programa katılmaya hak kazandı.

Kent içi hareketlilik, temel girişimcilik ve inovasyon, kentsel hareketlilik & paylaşımlı mobilite, sürdürülebilir kentsel hareket planı ve otonom araçlar gibi konu başlıklarında İzmir Büyükşehir Belediyesi, WRI Türkiye ve Ford Otosan yetkilileri tarafından mentörlük ve eğitim desteği alan 6 takım, farklı paydaş gruplarından farklı yetkililerin bulunduğu jüriye sunum yaptı.

İzmir'in aktif ulaşım problemlerine yönelik çözümler aranan yarışmada ilk 3'e girenler, K-Works'te- Koç Holding Kuluçka Merkezi ve Ford Otosan Yatırım Komitesi'ne sunum yapma fırsatı elde edecek.

Ayrıca projeleri ödüle layık görülen ekipler, İzmir Girişimcilik Merkezi'nde kendilerine sağlanan ofis ve prototip atölyelerde projelerini hayata geçirme şansı bulacaklar.

Akıllı hareketlilik konusuna ilgi duyan start-up'ları, üniversite öğrencilerini, mikromobilite ve teknoloji şirketlerini buluşturan Şehrini Geliştir'de ilk üçe giren çözümler, Ford Otosan tarafından da desteklendi.

Kent sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda çözüm odaklı ve çevre dostu hareketlilik modelleri yaratmak isteyen Ford Otosan, birinci seçilen takımın geliştirdiği çözümün kentte uygulanmasını da sağlayacak.