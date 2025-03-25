Sektörel Güven Endeksleri Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Sektörel Güven Endeksleri Açıklandı

Sektörel Güven Endeksleri Açıklandı

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,2 arttı, perakende ve inşaatta düşüş yaşandı.

25.03.2025 10:38
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Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,2 oranında artarak 114,4 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 oranında azalarak 113,4 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 oranında azalarak 88,9 değerini aldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, İnşaat, Son Dakika

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