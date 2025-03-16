Selahattin Akbaş Ameliyat Oldu

Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Selahattin Akbaş, ön çapraz bağ ve menisküs yırtığı nedeniyle Medipol Bahçelievler Hastanesi'nde ameliyat oldu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sporcularda yaşanan ciddi diz yaralanmaları, performanslarını etkileyerek uzun süreli tedavi süreçlerine yol açabiliyor. Özellikle tekvando gibi yüksek efor gerektiren sporlarda, ön çapraz bağ yaralanmaları ve menisküs yırtıkları sıkça karşılaşılan sorunlar arasında bulunuyor.

Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Selahattin Akbaş, yaşadığı ön çapraz bağ ve menisküs yırtığı sonrası Medipol Bahçelievler Hastanesi'ne başvurarak Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Okan Tezgel tarafından ameliyat edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tezgel, yapılan muayenede Akbaş'ın dizinde ciddi şişlik ve ağrı tespit ettiklerini belirtti.

Tezgel, Akbaş'ın şişlik ve ağrıların yanı sıra menisküs yırtığına bağlı olarak dizde bir kilitlenme ve hareket kısıtlığı da olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan röntgen ve MR sonuçları, ön çapraz bağ yırtığı ve menisküsün kova sapı yırtığına işaret etti. Cerrahi müdahale sürecinde, önce menisküs yırtığını tedavi ederek, cerrahi müdahale sürecinden önce artroskopik olarak yırtılmış ve değiştirmiş olan menisküs yırtığını yerine oturttuk ve 5 dikişle tespitini sağladık. Ardından ön çapraz bağı anatomik olarak yeniden inşa ettik."

"Akbaş'ın tedavisinde hızlı ve kontrollü bir süreç izledik"

Ön çapraz bağ ve menisküs yırtıklarının sporcularda karşılaşılan en yaygın yaralanmalardan olduğunun altını çizen Tezgel, ameliyatın yanı sıra iyileşme sürecinin de oldukça kritik olduğunu vurguladı.

Tezgel, "Hastamıza yük vermeden önce menisküsün iyileşmesini sağlamak için dikkatli bir rehabilitasyon süreci başlatıyoruz. Akbaş'ın tedavisinde hızlı ve kontrollü bir süreç izledik. Sporcuların iyileşme süreleri de diğer bireylere göre daha kısa olabiliyor ancak dikkatli bir yaklaşım şart." değerlendirmesinde bulundu.

Selahattin Akbaş da tedavi süreci ve doktoru Op. Dr. Okan Tezgel'e olan güvendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ameliyatımı Okan Hocam yaptı. Bu bir ekip işi ve ben şimdi üzerime düşeni yapacağım. Artık uzun bir rehabilitasyon süreci var ama bu süreci en iyi şekilde geçireceğiz. Belli bir süreç istiyor, yaklaşık 7-8 aylık bir iyileşme sürecim olacak. Zorlu sürecin ardından daha güçlü bir şekilde spor hayatıma devam edeceğim."