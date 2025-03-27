Selendi\'de Doğalgaz Hayali Gerçek Oldu

Manisa'nın Selendi ilçesinde vatandaşların yıllardır özlemle beklediği doğalgaz nihayet evlere verilmeye başlandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde taşımalı olarak abonelere verilen ve ocaklarda yanmaya başlayan doğalgaz vatandaşları adeta sevince boğdu. Manisa'nın en uzak ilçesinde taşımalı olarak özel bir firma tarafından yapılan inşaatın ardından doğalgaz tanklarının da yerleştirilmesiyle ilçeye doğalgaz ulaşmış oldu.

AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş ve Belediye Başkanı Murat Daban bugün ilk doğal gaz verilen evde doğalgazı birlikte yaktı. Recep Yuca'ya ait eve verilen doğalgazın açılmasının ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Murat Daban, "Sevinçliyiz özlemle beklediğimiz dogalgaza kavuştuk. Şimdilik belli bölgelere verilecek olan doğal gaz bu yılsonunda Selendi ilçe merkezine verilecek. Doğalgazın gelmesinde emeği olanlara teşekkür ederim." diye konuşurken AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş ise, "Hayaldi gerçek oldu. Söz verdik yaptık, mutluyuz." dedi. - MANİSA