Sevgililer Günü alışverişinde en çok ilgiyi kuyumcu ve çiçekçiler gördü

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri verilerine göre, Sevgililer Günü vesilesiyle alışverişte en fazla ilgi gösterilen sektör yüzde 178'lik artışla kuyumculuk olurken, bu sektörün tamamlayıcısı çiçek oldu, çiçekçilerde yapılan harcamalar da yüzde 131 arttı.

Garanti BBVA yaptığı yazılı açıklamayla, Sevgililer Günü kapsamında Garanti BBVA kredi kartlarıyla yapılan harcama istatistiklerini açıkladı.

Hediye alışverişlerinin arttığı 8-14 Şubat haftasındaki harcama trendlerinin ocak ayının aynı dönemine göre (8-14 Ocak) karşılaştırıldığı analiz sonuçlarına göre, bu dönemde kredi kartıyla alışverişe en çok ilgi gösteren yaş grubu 20 yaş altı gençler oldu.

Dijital kanalların da katkısıyla kredi kartı sahipliğinin ve kullanım alışkanlığının hızla yükseldiği 20 yaş altı gençlerin Sevgililer Günü haftasında ortalama alışveriş yoğunluğu, geçtiğimiz ayın aynı dönemine göre yüzde 69 arttı.

Alışveriş yoğunluğunda en genç kart sahiplerini yüzde 24 ile 21-25 yaş ve yüzde 21 ile 26-30 yaş grubu ile yine genç jenerasyon takip etti.

Sevgililer Günü vesilesiyle alışverişte en fazla ilgi gösterilen sektör yüzde 178'lik artışla kuyumculuk oldu. Hediyede takı tercihinin tamamlayıcısı da çiçek oldu ve çiçekçilerde yapılan harcamalar da yüzde 131 arttı. Bu alanları sırasıyla sinema, restoran ve havayolu harcamaları takip etti.

Taksitli alışveriş eğilimi devam etti

Türkiye'de kredi kartı harcamalarında ağırlıklı yer tutan taksitli alışveriş eğilimi Sevgililer Günü'nde de devam etti.

Garanti BBVA kredi kartlarıyla 8 -14 Şubat tarihlerinde alışverişin yüzde 63'ü taksitli olarak gerçekleşti.

Taksitli alışverişlerde de en çok artış yine kuyumculuk sektöründe oldu ve yüzde 203 artış kaydedildi. Bu haftada toplam alışveriş hacmine bakıldığında da taksitli alışverişlerde yüzde 11 peşinde ise yüzde 17 büyüme gözlemlendi.

Salgın süreciyle birlikte çok hızlı büyüyen e-ticaret sektörüne ilgi sürerken, Sevgililer Günü haftasında toplam alışverişlerin yüzde 33'ü online gerçekleşti. E-ticaret işlemlerinde en fazla pay yüzde 44 ile İstanbul'un olurken, bu dönemde temassız ödeme ile yapılan işlemlerin payı ise yüzde 15 olarak gerçekleşti.

Garanti BBVA kredi kartlarıyla Sevgililer Günü döneminde yapılan alışveriş istatistiklerine göre kadınlar yüzde 17 erkekler ise yüzde 14 alışverişlerini artırdı. Alışverişlerin yüzde 28'i kadınlar, yüzde 72'si de erkekler tarafından gerçekleştirildi.