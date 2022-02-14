Sevgililer Günü'ne özel "O da çiçek, bu da çiçek" karnabahar kampanyası

Denizli Çameli'de bir manav 14 Şubat Günü için "Sevgililer gününe özel" yazılı pankart asıp, karnabaharda indirim uyguladı.

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bir çok vatandaş birbirine hediye almak için çiçekçilerin yollarını tuttu. Çiçeklerin fiyatı cep yakarken bunu fırsat çevirmek isteyen pazar esnafı ise kurdukları tezgahta halk arasında çiçek olarak bilinen karnabaharda indirim uygulayarak kampanaya başlattı. Pazar esnafı 14 Şubat Sevgililer Günü için yılardır çiçekçiler gibi kampanya hazırlıyor. Bir tek gülün 80 TL ve buketin ise 220 TL olması vatandaşları alternatif olarak karnabahara yöneltti.

Pazar esnafı başlatıkları karnabahar kampanyası vatandaşlar ilgi göstermesiyle mutlu olduklarını dile getirdiler. - DENİZLİ