Üye Girişi
Sevgililer Günü'ne özel "O da çiçek, bu da çiçek" karnabahar kampanyası - Son Dakika

Sevgililer Günü'ne özel "O da çiçek, bu da çiçek" karnabahar kampanyası

14.02.2022 00:58
Sevgililer Günü'ne özel "O da çiçek, bu da çiçek" karnabahar kampanyası

Denizli Çameli'de bir manav 14 Şubat Günü için "Sevgililer gününe özel" yazılı pankart asıp, karnabaharda indirim uyguladı.

Denizli Çameli'de bir manav 14 Şubat Günü için "Sevgililer gününe özel" yazılı pankart asıp, karnabaharda indirim uyguladı.

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bir çok vatandaş birbirine hediye almak için çiçekçilerin yollarını tuttu. Çiçeklerin fiyatı cep yakarken bunu fırsat çevirmek isteyen pazar esnafı ise kurdukları tezgahta halk arasında çiçek olarak bilinen karnabaharda indirim uygulayarak kampanaya başlattı. Pazar esnafı 14 Şubat Sevgililer Günü için yılardır çiçekçiler gibi kampanya hazırlıyor. Bir tek gülün 80 TL ve buketin ise 220 TL olması vatandaşları alternatif olarak karnabahara yöneltti.

Pazar esnafı başlatıkları karnabahar kampanyası vatandaşlar ilgi göstermesiyle mutlu olduklarını dile getirdiler. - DENİZLİ

YORUMLAR
500

Sevgililer Günü, Türk Lirası, Denizli, Manav, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sevgililer Günü'ne özel 'O da çiçek, bu da çiçek' karnabahar kampanyası - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
01:01 Beşiktaş'ta korkutan kaza! Tırın taşıdığı vinç araçların üzerine düştü
00:59 Sultangazi'de polise saldırmaktan gözaltına alınan 26 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi
00:58 Merve Boluğur kendini müziğe kaptırdı! Dansıyla hayranlarının beğenisini topladı
00:11 Halil Falyalı suikastında kullanılan uzun namlulu silahlar bulundu
00:09 Canlı yayında olay tespit! Erman Toroğlu'ndan Trabzonspor'un yıldızına: Kalçayı bir dayıyor, nasıl kalça o!
00:05 Erdoğan'ın ziyareti öncesi BAE'den açıklama geldi: İkili ilişkilerde olumlu bir sayfa açacak
23:44 Herkes onu konuşuyor! Serel Yereli'nin transparan sütyeniyle verdiği pozları olay oldu
23:42 Erdoğan'ın 3. dönem adaylık tartışmalarına Başdanışmanı Mehmet Uçum cevap verdi: Hukuken bir engel yok
23:24 Kayseri maçında şaşkına çeviren olay! Galatasaray taraftarı "Oğluma adını veririm" deyip, yalvardı
23:22 Alişan'la boşanacağı iddia edilen Buse Varol'dan içi gönderme dolu paylaşım geldi, çok geçmeden sildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 01:13:17. #1.12#
SON DAKİKA: Sevgililer Günü'ne özel "O da çiçek, bu da çiçek" karnabahar kampanyası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement