SGK'dan önemli duyuru! Fatura ve reçete teslim süresi uzatıldı - Son Dakika
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SGK'dan önemli duyuru! Fatura ve reçete teslim süresi uzatıldı

15.05.2022 11:39
SGK'dan önemli duyuru! Fatura ve reçete teslim süresi uzatıldı

SGK, sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularının Nisan 2022 dönemine ait fatura ve reçetelerin teslim tarihini uzatma kararı verdi. Kurum, fatura ve reçeteleri 18 Mayıs'a kadar uzattı.

Ramazan Bayramı tatilinin 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerine denk gelmesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaşanabilecek aksama ve gecikmelerden dolayı sağlık hizmet sunucularının mağduriyet yaşamaması için fatura ve reçete teslim tarihlerini uzatma kararı aldı.

18 MAYIS SON GÜN OLARAK BELİRLENDİ

Uzatma kararıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli olan tüm sağlık hizmeti sunucuları, Nisan 2022 dönemine ait fatura ve reçetelerini 18 Mayıs, saat 23.59'a kadar SGK'ya teslim edebilecek.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SGK'dan önemli duyuru! Fatura ve reçete teslim süresi uzatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SGK'dan önemli duyuru! Fatura ve reçete teslim süresi uzatıldı - Son Dakika
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