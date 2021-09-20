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SGK Antalya İl Müdürü'nden yapılandırma çağrısı: Son 10 gün - Son Dakika

SGK Antalya İl Müdürü'nden yapılandırma çağrısı: Son 10 gün

20.09.2021 14:33

SGK Antalya İl Müdürü'nden yapılandırma çağrısı: Son 10 gün SGK yapılandırmasında 30 Eylül Perşembe günü itibariyle başvurular sona erecek 2010 yılından borcu kalan bir vatandaşın bin 200 TL borcuna 77 TL gecikme zammı uygulanacak Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nejat Deniz, 7326...

SGK Antalya İl Müdürü'nden yapılandırma çağrısı: Son 10 gün

SGK yapılandırmasında 30 Eylül Perşembe günü itibariyle başvurular sona erecek

2010 yılından borcu kalan bir vatandaşın bin 200 TL borcuna 77 TL gecikme zammı uygulanacak

ANTALYA - Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nejat Deniz, 7326 sayılı yapılandırma Kanununun 30 Eylül itibariyle sona ereceğini belirterek, "İşverenlerimiz ve sigortalılarımız bu sürenin uzaması ile birlikte kaçırmış olduğu fırsatı tekrardan yakaladı. Bu defa gelen fırsatı kaçırmasın. Bu süreç içerisinde çok sayıda başvurunun yapıldığını yoğun olarak gözlemliyoruz" diyerek vatandaşlara borçlarını yapılandırması için çağrıda bulundu.

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nejat Deniz, 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7326 sayılı yapılandırma Kanununun detaylarını paylaştı. Deniz, geçtiğimiz ay içerisinde uzatılan yapılandırma başvurusunun son günlerine yaklaşıldığının uyarısında bulunarak, Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olan vatandaşları başvuruda bulunmaya davet etti. Başvuru süresinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile 30 Eylül tarihine kadar uzatıldığını belirten Deniz, "İşverenlerimiz ve sigortalılarımız bu sürenin uzaması ile birlikte kaçırmış olduğu fırsatı tekrardan yakalamış oldu. Bu süreç içerisinde çok sayıda başvurunun yapıldığını yoğun olarak gözlemliyoruz. Artık 30 Eylül tarihinin son günlerine geliyoruz, vatandaşlarımızı bu konuda bir kez daha haberdar etmek istiyoruz. İşverenlerimiz e-sigorta uygulaması üzerinden sigortalılarımız ise e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilir. İsterlerse posta yolu ile ya da elden başvuruda bulunabileceklerdir" açıklamasına yer verdi.

"Yine bu süreç içerisinde yapılandırılan tutar için herhangi bir haciz işlemi uygulamıyoruz"

Yapılandırmanın büyük imkanlar sağladığını belirten Deniz, "Başvuru sırasında herhangi bir teminat istemiyoruz. Dolayısı ile işverenlerimiz ve sigortalılarımız açısında teminat zorunluluğu olmadığından çok büyük bir kolaylık sağlanmış oluyor. Yine bu süreç içerisinde yapılandırılan tutar için herhangi bir haciz işlemi uygulamıyoruz. İhaleye katılmak üzere borcu yoktur yazısı talep edenler, yapılandırma başvurusunda bulunduktan sonra ilk taksiti ödemesi ile birlikte bu imkana sahip olacaklar. Yine kurumumuz açısından teşvik uygulamaları var. Borcunu yapılandıran ve borçlarını düzenli olarak ödeyenler teşvik uygulamalarından da yararlanma fırsatını bulacaklardır. Biz bu çerçevede işveren ve sigortalılarımıza yeniden hatırlamada bulunarak 30 Eylül Perşembe gününe kadar bizzat başvuruda bulunmalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumuna geçmiş dönemlerden kalan borçlarının olabileceğini hatırlatarak bu cazip imkanı kaçırmamalarını bekliyoruz. Yapılandırmada taksitlendirme imkanının da bulunduğunu hatırlatıyoruz. Eğer ki vatandaşlarımız borçlarını taksit ile ödemek isterse 6-9-12-18 takside kadar ödeme imkanları olacak" açıklamasına yer verdi.

"77 TL fark ödeyerek borcunun tamamından kurtulmuş olacak"

Yapılandırmanın ne şekilde bir avantaj sağladığını bir örnek üzerinden anlatan Deniz, "Bir vatandaşımızın 2010 yılından bin 200 TL borcu olduğunu varsaydığımızda, bugün itibariyle gecikme zammı ile birlikte bu borcu 4 bin 350 TL'ye ulaşmış olacak. Bu vatandaşımız yapılandırmaya başvuruda bulunarak Kasım ayının sonuna kadar peşin ödemeyi tercih ederse sadece bin 277 TL ödeyecek. Anapara ve 3150 TL gecikme zammı yerine yalnızca ana para ve 77 TL fark ödeyerek borcunun tamamından kurtulmuş olacak. Çok büyük bir imkandan yararlandığını kendisi de görecek" diyerek vatandaşlara başvuru çağrısında bulundu.

SGK Antalya İl Müdürü'nden yapılandırma çağrısı: Son 10 gün
SGK Antalya İl Müdürü'nden yapılandırma çağrısı: Son 10 gün
SGK Antalya İl Müdürü'nden yapılandırma çağrısı: Son 10 gün
SGK Antalya İl Müdürü'nden yapılandırma çağrısı: Son 10 gün
SGK Antalya İl Müdürü'nden yapılandırma çağrısı: Son 10 gün
SGK Antalya İl Müdürü'nden yapılandırma çağrısı: Son 10 gün
SGK Antalya İl Müdürü'nden yapılandırma çağrısı: Son 10 gün
SGK Antalya İl Müdürü'nden yapılandırma çağrısı: Son 10 gün

Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Lirası, Antalya, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SGK Antalya İl Müdürü'nden yapılandırma çağrısı: Son 10 gün - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: SGK Antalya İl Müdürü'nden yapılandırma çağrısı: Son 10 gün - Son Dakika
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