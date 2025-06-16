Siemens Mobility, Eurasiarail Fuarı’nda İnovasyonlarını Tanıtacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Siemens Mobility, Eurasiarail Fuarı’nda İnovasyonlarını Tanıtacak

16.06.2025 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siemens Mobility, 18-20 Haziran 2025’te İstanbul’da demiryolu inovasyonları ve dijital sistemler sunacak.

Siemens Mobility, 11'inci Eurasiarail Uluslararası Demiryolu Araçları Altyapı ve Lojistik Fuarı 2025'te demiryolu sektöründeki inovasyonlarını, teknolojilerini ve ürünlerini tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Mobility, 18-20 Haziran'da İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuarda, dijitalleşmenin raylı sistemler üzerindeki etkisini ve sürdürülebilir taşımacılıktaki katkılarını vurgulayacak.

Şirket, farklı veri kaynaklarını uygulama programlama arayüzleri (API'ler) ile entegre eden dijital ekosistem yaklaşımını, daha yüksek kapasite ve düşük enerji tüketimi hedefleriyle sunacak. Siemens Mobility, raylı sistemlerde kapalı yapılarda biriken verileri yapay zeka destekli araçlarla analiz edebilmek için yaklaşık 100 API tespit ederken, bunlardan 12'sini halihazırda geliştirdi.

Yüksek hızlı tren platformları Velaro ve Velaro Novo, Yeni Nesil Hemzemin Geçit LX Exhibit, siber güvenlik çözümleri, Siemens Mobility yazılım ürünleri ve Siemens Finansman çözümleri fuarda ziyaretçilere sunulacak.

Dijital sinyalizasyon ve enerji verimliliği ön planda olacak

Siemens Mobility, fuarda dijital sinyalizasyon teknolojisinde dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Kilitleme ve Avrupa Tren Kontrol Sistemi (ETCS) gibi sistemlerin sanallaştırılması ve coğrafi yedeklemeyle bulut altyapısına taşınması sayesinde bakım ve işletme maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

ETCS üzerinden Otomatik Tren İşletmesi (ATO) ile entegre dijital tren kontrol sistemleri, kapasiteyi yüzde 30'a kadar artırırken, enerji tüketimini de aynı oranda azaltabiliyor. Dakiklik oranlarında ise yüzde 15'e kadar iyileşme sağlanabiliyor.

Railigent X ile akıllı bakım çözümleri

Railigent X, demiryolu varlıklarının izlenmesi ve yönetilmesi için bulut tabanlı bir uygulama paketi olarak tanıtılacak. Bu platform, IoT ve yapay zeka teknolojilerini birleştirerek, sistemlerin daha etkin çalışmasını sağlıyor. Sağlık durumu değerlendirme modeli, bakım ekiplerine karar destek sunarak hizmet gecikmelerinden kaynaklanan maliyetleri yüzde 40'a kadar azaltabiliyor.

Siemens Mobility, e-ticaret platformu MoBase ile 350 binin üzerinde yedek parçayı kullanıcılarla buluşturuyor. Yeni başlatılan onarım hizmetleri sayesinde fazla stok ürünlerin sektördeki diğer firmalarca değerlendirilmesi sağlanarak kaynak verimliliği artırılıyor.

Ziyaretçiler, Mobility Software Suite X ve diğer yazılımlar hakkında bilgi edinebilecek. Bu çözümler, operasyonların iyileştirilmesini ve yolcu deneyiminin geliştirilmesini hedefliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, istanbul, Siemens, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siemens Mobility, Eurasiarail Fuarı’nda İnovasyonlarını Tanıtacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti 3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
Jose Mourinho’dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe’ye gel Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel
Kan donduran vahşet Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti Kan donduran vahşet! Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Fenerbahçe’de Cengiz Ünder sürprizi Eski takımı devreye girdi Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi! Eski takımı devreye girdi
Transferindeki son durum ne Eyüpspor’dan Berke Özer açıklaması Transferindeki son durum ne? Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması
İzmir’de fabrika yangını Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi İzmir'de fabrika yangını! Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi
İsrail, İran’ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü İsrail, İran'ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü
İsrail Ordusu Ürdün Vadisi’nde İHA’yı düşürdü Sirenler çaldı İsrail Ordusu Ürdün Vadisi'nde İHA'yı düşürdü! Sirenler çaldı
İsrail, İran’ın Meşhed Havalimanı’nda uçak vurdu İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu

13:59
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu Ünlü tatil beldesi Marmaris’te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
12:53
Emekli zammını yakından ilgilendiren rapor paylaşıldı İşte konuşulan rakam
Emekli zammını yakından ilgilendiren rapor paylaşıldı! İşte konuşulan rakam
10:22
Yemen’den, İsrail’e balistik füze saldırısı
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı
20:05
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray’a gideceğini duyunca şaşırdım
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım
19:52
Galatasaray’dan Osimhen için bir atak daha İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi
Galatasaray'dan Osimhen için bir atak daha! İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi
19:51
İsrail’e ait yolcu uçakları GKRY’ye konuşlandırıldı
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı
19:41
Kenan Yıldız’dan 5 yıllık imza
Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza
19:22
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
19:05
Masaj salonlarına operasyon 15 gözaltı
Masaj salonlarına operasyon! 15 gözaltı
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la İsrail-İran savaşını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü
18:55
Fenerbahçe’ye 90 milyon euroluk golcü Görüşmeler resmen başladı
Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı
18:36
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma’dan sonra Romulo’ya dev bir talip daha
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma'dan sonra Romulo'ya dev bir talip daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 14:18:06. #7.13#
SON DAKİKA: Siemens Mobility, Eurasiarail Fuarı’nda İnovasyonlarını Tanıtacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.