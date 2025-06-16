Siemens Mobility, Eurasiarail Fuarı’nda İnovasyonlarını Tanıtacak

Siemens Mobility, 11'inci Eurasiarail Uluslararası Demiryolu Araçları Altyapı ve Lojistik Fuarı 2025'te demiryolu sektöründeki inovasyonlarını, teknolojilerini ve ürünlerini tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Mobility, 18-20 Haziran'da İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuarda, dijitalleşmenin raylı sistemler üzerindeki etkisini ve sürdürülebilir taşımacılıktaki katkılarını vurgulayacak.

Şirket, farklı veri kaynaklarını uygulama programlama arayüzleri (API'ler) ile entegre eden dijital ekosistem yaklaşımını, daha yüksek kapasite ve düşük enerji tüketimi hedefleriyle sunacak. Siemens Mobility, raylı sistemlerde kapalı yapılarda biriken verileri yapay zeka destekli araçlarla analiz edebilmek için yaklaşık 100 API tespit ederken, bunlardan 12'sini halihazırda geliştirdi.

Yüksek hızlı tren platformları Velaro ve Velaro Novo, Yeni Nesil Hemzemin Geçit LX Exhibit, siber güvenlik çözümleri, Siemens Mobility yazılım ürünleri ve Siemens Finansman çözümleri fuarda ziyaretçilere sunulacak.

Dijital sinyalizasyon ve enerji verimliliği ön planda olacak

Siemens Mobility, fuarda dijital sinyalizasyon teknolojisinde dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Kilitleme ve Avrupa Tren Kontrol Sistemi (ETCS) gibi sistemlerin sanallaştırılması ve coğrafi yedeklemeyle bulut altyapısına taşınması sayesinde bakım ve işletme maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

ETCS üzerinden Otomatik Tren İşletmesi (ATO) ile entegre dijital tren kontrol sistemleri, kapasiteyi yüzde 30'a kadar artırırken, enerji tüketimini de aynı oranda azaltabiliyor. Dakiklik oranlarında ise yüzde 15'e kadar iyileşme sağlanabiliyor.

Railigent X ile akıllı bakım çözümleri

Railigent X, demiryolu varlıklarının izlenmesi ve yönetilmesi için bulut tabanlı bir uygulama paketi olarak tanıtılacak. Bu platform, IoT ve yapay zeka teknolojilerini birleştirerek, sistemlerin daha etkin çalışmasını sağlıyor. Sağlık durumu değerlendirme modeli, bakım ekiplerine karar destek sunarak hizmet gecikmelerinden kaynaklanan maliyetleri yüzde 40'a kadar azaltabiliyor.

Siemens Mobility, e-ticaret platformu MoBase ile 350 binin üzerinde yedek parçayı kullanıcılarla buluşturuyor. Yeni başlatılan onarım hizmetleri sayesinde fazla stok ürünlerin sektördeki diğer firmalarca değerlendirilmesi sağlanarak kaynak verimliliği artırılıyor.

Ziyaretçiler, Mobility Software Suite X ve diğer yazılımlar hakkında bilgi edinebilecek. Bu çözümler, operasyonların iyileştirilmesini ve yolcu deneyiminin geliştirilmesini hedefliyor.