Resmi Gazete'de yayınlandı! Sigara ve alkole ÖTV zammı

Alkollü içecekler ve sigara ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı. Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

1 LİTRE RAKININ VERGİSİ 64 LİRA ARTTI

Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. 1 litre rakının vergisi 64 TL artarken, 70'lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu.

1 PAKET SİGARANIN VERGİSİ 1,69 LİRA ARTTI

Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu. Böylece bir paket sigaradan alınan ÖTV 1.69 TL arttı.

TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE ÜFE ARTIŞI YOK

Temmuz- Aralık 2022 döneminde sigara ve alkollü içeceklere yapılması muhtemel yüzde 60'a yakın ÜFE güncellemesi olmayacak.