Resmi Gazete'de yayınlandı! Sigara ve alkole ÖTV zammı - Son Dakika
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Resmi Gazete'de yayınlandı! Sigara ve alkole ÖTV zammı

27.05.2022 08:21
Resmi Gazete'de yayınlandı! Sigara ve alkole ÖTV zammı

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı. ÖTV artış oranı alkollü içeceklerde yüzde 25, sigarada ise yüzde 10 oldu.

Alkollü içecekler ve sigara ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı. Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

1 LİTRE RAKININ VERGİSİ 64 LİRA ARTTI

Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. 1 litre rakının vergisi 64 TL artarken, 70'lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu.

1 PAKET SİGARANIN VERGİSİ 1,69 LİRA ARTTI

Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu. Böylece bir paket sigaradan alınan ÖTV 1.69 TL arttı.

TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE ÜFE ARTIŞI YOK

Temmuz- Aralık 2022 döneminde sigara ve alkollü içeceklere yapılması muhtemel yüzde 60'a yakın ÜFE güncellemesi olmayacak.

Resmi Gazete'de yayınlandı! Sigara ve alkole ÖTV zammı
Resmi Gazete'de yayınlandı! Sigara ve alkole ÖTV zammı
Resmi Gazete'de yayınlandı! Sigara ve alkole ÖTV zammı
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Kaynak: AA

Aralık, Gazete, Vergi, Tütün, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Resmi Gazete'de yayınlandı! Sigara ve alkole ÖTV zammı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayınlandı! Sigara ve alkole ÖTV zammı - Son Dakika
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