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Sigorta poliçesi NFT oldu - Son Dakika

Sigorta poliçesi NFT oldu

15.02.2022 17:01
Sigorta poliçesi NFT oldu

Benzersiz ve değiştirilemez dijital sanat eseri anlamına gelen NFT, Türkiye'de popülerliğini arttırdı.

Benzersiz ve değiştirilemez dijital sanat eseri anlamına gelen NFT, Türkiye'de popülerliğini arttırdı. Kişi ve kurumlar bu alana yönelirken, sigorta sektörü poliçe NFT'sini çıkardı.

Son aylarda finans ve sanat dünyasında oldukça popüler hale gelen NFT, şimdi de sigorta sektöründe bir ilke konu oluyor. Eşsiz ve benzersiz dijital sanat eseri olması NFT'nin en önemli unsuru olarak biliniyor. Sigorta sektöründe 15 senedir adından söz ettiren, teknoloji alanında yaptığı atılımlarla da dikkatleri çeken Vega Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mukaddes Gültekin, sigorta sektörünün ilk NFT koleksiyonunu Kobimedya A.Ş üzerinden satışa çıkardığını açıkladı.

Dünyada ilk defa bir sigorta poliçesini NFT olarak satışa çıkardığını belirten Mukaddes Gültekin, "Dijital ortamda değişmesi mümkün olmayan dijital varlık olan NFT'nin dikkat çekici bir şekilde daha da popüler olacak. Kimileri için çılgınlık gibi görülse de gelecekte akıl edilemeyecek kadar çok alanda kullanımı yaygınlaşacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Türkiye, Sigorta, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sigorta poliçesi NFT oldu - Son Dakika Ekonomi


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