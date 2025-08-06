Simav\'da Ayçiçeği Tohumu Ekim Kontrolleri Yapıldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi çerçevesinde dağıtımı yapılan ayçiçeği tohumlarının ekildiği parsellerde kontroller gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Güney Belediyesi sınırlarında ayçiçeği tohumlarının ekildiği parsellerde yapılan kontrollerde, bitki gelişimi, çıkış durumu ve arazi genelinde gözlemler yapılarak kayıt altına alındı. - KÜTAHYA