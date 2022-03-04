Simav'da ekmeklik buğdayda fenolojik gözlem ile hastalık ve zararlı kontrolleri - Son Dakika
Üye Girişi

Simav'da ekmeklik buğdayda fenolojik gözlem ile hastalık ve zararlı kontrolleri

04.03.2022 10:11
Simav'da ekmeklik buğdayda fenolojik gözlem ile hastalık ve zararlı kontrolleri

Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kurulan Altuğ çeşidi ekmeklik buğdayın demonstrasyonu, aylık fenolojik gözlemi ile hastalık ve zararlı kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kurulan Altuğ çeşidi ekmeklik buğdayın demonstrasyonu, aylık fenolojik gözlemi ile hastalık ve zararlı kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Ahmetli köyünde kurulan Altuğ çeşidi ekmeklik buğday demonstrasyonu, aylık fenolojik gözlemi ile hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı.(EFE-) - KÜTAHYA

Simav'da ekmeklik buğdayda fenolojik gözlem ile hastalık ve zararlı kontrolleri

YORUMLAR
500
Yoğun kar yağışı sera ve ağıllarda hasar oluşturdu Yoğun kar yağışı sera ve ağıllarda hasar oluşturdu Son dakika haber: Kahramankazan Belediyesi'nden çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği Son dakika haber: Kahramankazan Belediyesi'nden çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği

Hisarcık, Kütahya, Tarım, Simav, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Simav'da ekmeklik buğdayda fenolojik gözlem ile hastalık ve zararlı kontrolleri - Son Dakika


Son Dakika
10:01 Zamlar ve enflasyon maaşları eritti! Ocak ile Mart arasında en az 800 TL'lik kayıp var
09:46 Fenerbahçe'de sol bek için zor seçim: Tek alternatif Çağtay Kurukalıp!
09:42 Rus ordusundaki Türk kökenli birlikler: Esir düşenlerin ve ölenlerin arasında onlar da var! Bu bir Putin taktiği mi?
09:31 Dolmabahçe Sarayı'ndaki korkutan yangın söndürüldü: Tarihi eserler inceleniyor
09:29 Alişan ve Buse Varol barıştıktan sonra ilk kez el ele!
09:27 Sarıgül bu kez de benzin pompasını tokatladı! Zamlara böyle isyan etti
09:27 Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir?
09:25 İstifa eden eski bakan Bekir Pakdemirli'den ilk açıklama
09:18 Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belirlendi!
09:07 Futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tutmuştu! Yağmur Sarnıç'ın hapis cezası kesinleşti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 10:17:15. #1.13#
SON DAKİKA: Simav'da ekmeklik buğdayda fenolojik gözlem ile hastalık ve zararlı kontrolleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement