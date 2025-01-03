Şimşek: Enflasyondaki düşüş sürecek - Son Dakika
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Ekonomi

Şimşek: Enflasyondaki düşüş sürecek

Bakan Şimşek, dezenflasyon programının kararlılıkla uygulandığını ve enflasyonun düşmeye devam edeceğini belirtti.

03.01.2025 11:03
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gerekli politika çerçevesini oluşturduk ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondaki düşüşün süreceğini söyledi.

"Dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz"

Bakan Şimşek yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli politika çerçevesini oluşturduk ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. Aralık ayında enflasyon son 19 ayın en düşük seviyesinde yüzde 1 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 44,4'e gerileyerek 2023 yılı Kasım ayında açıklanan Merkez Bankası tahmin aralığının 2,4 puan üzerinde gerçekleşti. Böylece 2024 yılında enflasyon 2022 ve 2023 yıl sonuna göre 20 puan düştü. Enflasyondaki düşüş sürecek. Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşme ile 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz". - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Şimşek: Enflasyondaki düşüş sürecek - Son Dakika

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