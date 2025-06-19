Sınav Dönemi Beslenme İpuçları - Son Dakika
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Ekonomi

Sınav Dönemi Beslenme İpuçları

19.06.2025 10:51
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Diyetisyen Burcu Üstad Arda, sınav sürecinde dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti.

Bayındır İçerenköy Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Diyetisyen Burcu Üstad Arda, sınav sürecinde hem bedensel enerjinin korunması hem de zihinsel odağın devamlılığı için dengeli beslenilmesi gerektiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sınav hazırlık sürecinde yoğun ders temposu nedeniyle enerji değeri yüksek, hazır ve pratik besinlere yönelim artabiliyor. Ancak bu besinlerin çoğu basit şeker içerdiğinden kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olarak dikkat dağınıklığı, uyku hali ve konsantrasyon bozukluklarına yol açabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burcu Üstad Arda, sınava hazırlık döneminde yeterli ve dengeli beslenmenin önemine işaret ederek, bunun sağlık problemlerinin de önüne geçilebileceğini aktardı.

Sınav döneminde B12, D vitamini, demir ve glikoz gibi değerlerin belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Arda, "Özellikle B12 eksikliği, hafıza, odaklanma ve öğrenme becerilerini olumsuz etkiler. B12 vitamini, sinir sistemi fonksiyonları için kritik öneme sahiptir ve hayvansal kaynaklı besinlerden sağlanır." ifadelerini kullandı.

Arda, bu dönemde avokado, ceviz, yaban mersini, koyu yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıllar, balık ve çiğ kuruyemişler gibi zihinsel performansı destekleyen gıdalara öncelik verilmesi gerektiğini aktararak, antioksidan açısından zengin A, C ve E vitaminlerinin de bağışıklık sistemini desteklediğini kaydetti.

Özellikle C vitamini içeriği yüksek olan kırmızı biber, turunçgiller, brokoli ve kuşburnu gibi besinlerin önerildiğine dikkati çeken Arda, "Sınav stresi serotonin seviyelerini düşürebilir ve bu da karbonhidratlı ve şekerli besinlere yönelimi artırır. Ancak bu tür besinler kısa süreli rahatlama sağlasa da kan şekerinde dalgalanmalara yol açar. Serotonin üretimini destekleyen ama daha sağlıklı olan muz, çilek, kuruyemiş gibi alternatiflere yönelmek gerekir." bilgisini paylaştı.

Arda, akşam yemeği ile sabah kahvaltısı arasında geçen uzun süre nedeniyle vücudun enerjisini büyük ölçüde tükettiğini belirterek, "Bu nedenle sınav döneminde kahvaltı atlanmamalı ve mutlaka dengeli bir içerikle hazırlanmalıdır. Süt, yumurta, peynir, tam tahıllar ve mevsim meyvelerinden oluşan bir kahvaltı, zihinsel performansı artırır." ifadelerini kullandı.

"Sınavdan bir gün önce beslenme düzeninde ani değişikliklerden kaçının"

Sınav sürecinde hem bedensel enerjinin korunması hem de zihinsel odağın devamlılığı için 3 ana ve 2-3 ara öğün olarak beslenilmesi gerektiğini vurgulayan Arda, ara öğünlerde şekerli, hazır yiyecekler yerine, meyve, yoğurt, ayran, kepekli sandviç gibi besinlerin tercih edilmesini önerdi.

Arda, sınavdan bir gün önce beslenme düzeninde ani değişikliklerden kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, yeni, alışılmamış veya dışarıda pişen yemeklerden kaçınılması, sindirim rahatsızlığı oluşturabilecek kurubaklagiller, lahana gibi gaz yapan besinlerin tüketilmemesi, şerbetli, ağır tatlılar yerine meyveli sütlü tatlıların tercih edilmesi, akşam saatlerinde kafein tüketiminin bırakılması ve tuzlu yiyeceklerin sınav sırasında susuzluğa neden olabileceği için sınırlandırılması gerektiğini kaydetti.

Beyin sağlığı için yağ asitlerinin, özellikle de Omega-3 alımının oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Arda, "Haftada 2-3 kez balık tüketilmesi ve her gün 3-4 adet ceviz yenmesi önerilir. Ayrıca su tüketimi de gün boyunca düzenli olarak yapılmalı, susama hissi beklenmeden su içilmelidir." tavsiyesinde bulundu.

Arda, aşırı çay, kahve ve asitli içecek tüketiminin adrenalini tetikleyerek stres düzeyini arttırabileceğini kaydederek, çay ve kahveyi günde en fazla 2 fincan ile sınırlandırmak gerektiğini, akşam saatlerinde melisa, papatya veya rezene gibi sakinleştirici bitki çaylarının tercih edilebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Diyetisyen, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sınav Dönemi Beslenme İpuçları - Son Dakika

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