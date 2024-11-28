Sınır Ötesi E-Ticarette Yeni Dönem - Son Dakika
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Ekonomi

Sınır Ötesi E-Ticarette Yeni Dönem

Sınır Ötesi E-Ticarette Yeni Dönem

Gözdamga, yeni düzenlemelerin ticaretin şeffaflığını artıracağını belirtti.

28.11.2024 13:22
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Türkiye'de tüketiciler ve işletmeler için önemli bir ticaret kanalı haline gelen sınır ötesi e-ticarette yeni dönem başladı. Asset Worldwide Ekspress Mevzuat Müdürü Murat Gözdamga, yeni düzenlemeler ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sınır ötesi e-ticaret, Türkiye'de tüketiciler ve işletmeler için önemli bir ticaret kanalı haline geldi. Asset Worldwide Ekspress Mevzuat Müdürü Murat Gözdamga, yeni düzenlemeler ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Müdür Gözdamga, bu büyüme, beraberinde mevzuat değişikliklerini ve çeşitli riskleri de getirdiğini dile getirdi.

"Daha adil bir ticaret ortamında hareket etmelerini sağlayacak"

Gözdamga, 27 Kasım 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye dikkat çekerek, "Posta ve hızlı kargo yoluyla gelen ürünlerde nakliye ücretlerinin ürün maliyetine dahil edilmesi, gümrük işlemlerini daha şeffaf hale getirmeyi ve vergi uyumunu sağlamayı amaçlıyor. Bu düzenleme, hem tüketicilerin hem de işletmelerin daha adil bir ticaret ortamında hareket etmelerini sağlayacak" diye konuştu. Ayrıca Müdür Gözdamga, düşük fiyatlı ürünlerde bu düzenlemenin toplam maliyetleri artırabileceğini belirterek bu durumun, özellikle uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

"İndirim politikaları gibi sıkıntılar bu dönemde daha sık yaşanıyor"

E-ticaretin en yoğun olduğu dönemlerden biri olan Kasım indirimleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Gözdamga, "Tüketicilerin bu dönemde cazip indirimlerden yararlanırken yalnızca güvenilir satıcıları tercih etmeleri büyük önem taşıyor. Stok sorunları, teslimat gecikmeleri ve yanıltıcı indirim politikaları gibi sıkıntılar bu dönemde daha sık yaşanıyor. Ayrıca, artan sipariş hacmi nedeniyle gümrük süreçlerinde de gecikmeler meydana gelebiliyor" dedi.

Kargo dolandırıcılığı

Sınır ötesi e-ticaretin büyümesiyle birlikte kargo dolandırıcılığı vakalarının arttığını vurgulayan Gözdamga, "Sahte kargo şirketleri ve yanlış takip bilgileri gibi dolandırıcılık yöntemleri, tüketicilerin mağduriyet yaşamasına neden oluyor. Tüketicilerin alışveriş yaptıkları platformların güvenilirliğini kontrol etmeleri, ödeme bilgilerini yalnızca güvenli sitelerde paylaşmaları ve resmi kurumların yayınlarını takip etmeleri bu riskleri azaltabilir. Sınır ötesi e-ticaretin sunduğu büyük fırsatları değerlendirmek için hem tüketicilerin hem de işletmelerin dikkatli ve bilinçli hareket etmeleri gerekiyor. Gümrük mevzuatına uygun şekilde hareket edilmesi, bu alandaki büyümeyi sürdürülebilir kılacak en önemli unsurdur. Biz Asset GLI olarak, müşterilerimizi mevzuat konusunda bilgilendirmeye ve bu süreçte destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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