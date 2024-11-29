Sinop'ta 10 Ton Hamsiye El Konuldu - Son Dakika
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Ekonomi

Sinop'ta 10 Ton Hamsiye El Konuldu

Sinop\'ta 10 Ton Hamsiye El Konuldu

Sinop'ta yasal boyun altında avlanan 10 ton hamsiye el konuldu, denetimler sürecek.

29.11.2024 13:31
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Sinop'ta yapılan balık denetimlerinde yasal boyun altında avlandığı belirlenen 10 ton hamsiye el konuldu.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince küçük boy balık avcılığının önlenmesi için sahil şeridinde, balıkçı barınaklarında ve balık nakillerinde kapsamlı kontroller devam ediyor. Bu kapsamda, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde su ürünleri nakil araçlarında yapılan denetimlerde yasal boyun altında avlandığı tespit edilen 10 bin kilo hamsi balığına el konuldu. Avlanan şahıslar hakkında ise 1380 sayılı Kanun gereği idari işlem uygulandı.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, 3-sayfa, Ekonomi, Çevre, Tarım, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta 10 Ton Hamsiye El Konuldu - Son Dakika

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