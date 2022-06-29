Sinop'ta balık tezgahlarında son durum - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta balık tezgahlarında son durum

29.06.2022 11:52
Sinop'ta balık tezgahlarında son durum

Karadeniz'de balık avcılığı küçük teknelerle devam ediyor.

Karadeniz'de balık avcılığı küçük teknelerle devam ediyor.

Sinop'ta trol ve gırgır ağlarıyla avlanan balıkçılar için av yasağının başlamasının ardından tezgahlar küçük teknelerle avlanan balıklarla süsleniyor. Sabah erken saatlerinde denize açılan küçük tekne balıkçıların avladığı istavrit mezgit ve barbun tezgahlarda satışa sunuluyor. Kente balıkçılık yapan balıkçı Erdoğan Doğan Trol ve gırgır ağlarıyla avlanan tekneler için av yasağının 15 Nisan'da başladığını hatırlatarak küçük tekne balıkçılarının ise avlanmayı sürdürdüğünü söyledi.

Tersane mevkiinde balıkçılık yapan Erdoğan Doğan, "Şu anda yaz olduğu için deniz levreği, deniz çuprası, deniz somonu, iskorpit var çarpan dediğimiz balık. Satışlarımız Allah'a çok şükür iyi. İşte kurban bayramını bekliyoruz. Dışarıdan gelen vatandaşlar piyasayı biraz olsun hareketlendirirler umarım. Balık çiftlikleri ara sıra barbun, istavrit tutuyorlar. Küçük balık teknelerinden ne çıkarsa bizde burada vatandaşlarımıza sunuyoruz. Birkaç günden beri hava bozuk küçük balık tekneleri denize çıkamadılar. Çupra 120-125 TL, deniz levreği 175-180 TL, küçük levrek 135-140 TL, Çarpan 150 TL, somonumuz 70 TL" dedi. - SİNOP

YORUMLAR
500
Sinop'ta hortum kamerada Sinop'ta hortum kamerada
Kaynak: İHA

Erdoğan Doğan , Karadeniz, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta balık tezgahlarında son durum - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:52 Beşiktaş golcüsünü buldu! İşte Weghorst'un maliyeti
11:48 Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yaptığı muhtıraya Akşener'den tepki: İktidarın attığı bu imza ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir
11:35 Ünlü oyuncu Mary Mara'nın cansız bedeni bulundu
11:20 Bu gece yarısından itibaren motorine 84 kuruşluk bir indirim daha gelebilir!
11:15 Eşiyle tatil yapan PSG'nin yıldızı Veratti'nin evi soyuldu! 2,5 milyon sterlin değerinde eşyası çalındı
11:12 Oyuncu Aslıhan Gürbüz ve meslektaşı İsmail Hacıoğlu aşk yaşamaya başladı
11:07 20 bin öğretmen ataması için ön başvuru tarihi belli oldu!
10:43 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 975 lira seviyesinden işlem görüyor
10:42 İrem Derici, "Galerinde kaç çıplak fotoğrafın var?" sorusunu yanıtladı: Ben tırsağım, ne mesaj tutarım ne de fotoğraf
10:38 Sarallar suç örgütüne dev operasyon! Çete lideri Alaattin Saral'ın da aralarında bulunduğu toplamda 117 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 12:00:30. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta balık tezgahlarında son durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement