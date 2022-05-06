Sinop'ta engelli veya eski hükümlülere patron olma fırsatı - Son Dakika
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Sinop'ta engelli veya eski hükümlülere patron olma fırsatı

06.05.2022 10:48
Sinop'ta engelli veya eski hükümlülere patron olma fırsatı

Sinop'ta Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, kendi işini kurmak isteyen engelli veya eski hükümlülere yönelik destek projelerini duyurdu.

Sinop'ta Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, kendi işini kurmak isteyen engelli veya eski hükümlülere yönelik destek projelerini duyurdu. Engelli bireylere 65 bin TL'ye kadar destek sağlanacağı açıklandı.

İŞKUR, iş hayatında özellikle dezavantajlı grupta yer alan engelli ve eski hükümlü kişilerin işgücüne dahil olmaları amacıyla yürüttükleri proje ile kendi işinin patronu olma fırsatı sunuyor. Engelli vatandaşların istihdam edilebilirliğini arttırmak, işe ve işyerine uyumunun sağlanması, korumalı işyeri desteği gibi projeler hayata geçiriliyor. Engelliler için 5 bin TL kuruluş işlem desteği, 12 aylık işletme giderlerinin belgelenmesi karşılığında en çok yüzde 60'ı olmak kaydıyla 15 bin TL'ye kadar işletme gider desteği, makine teçhizat gibi donanımların alınması için ise 45 bin TL'ye kadar ürün desteği olmak üzere toplam 65 bin TL'ye kadar destek sağlanıyor. Eski hükümlüler için ise brüt ücretin 15 katına kadar maddi desteğin sağlanabileceği bildirildi.

Sinop İŞKUR İl Müdürü Asaf Çalışır, 2022 yılının ikinci dönemine ait hibe proje başvurularının 10 Haziran 2022 tarihine kadar yapılacağını duyurdu. Engelli bireyler için İŞKUR web sayfasında yayınlanan başvuru rehberi dikkate alınarak E-Devlet üzerinden yapılabileceğini, eski hükümlülerin ise Denetimli Serbestlik Müdürlükleri veya Koruma Kurulları aracılığı ile İŞKUR İl Müdürlüğü'ne başvurabileceklerini belirtti. - SİNOP

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Türk Lirası, Engelli, İŞKUR, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta engelli veya eski hükümlülere patron olma fırsatı - Son Dakika


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