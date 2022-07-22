Sinop'ta ilk lavanta hasadı - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta ilk lavanta hasadı

22.07.2022 12:19
Sinop'ta ilk lavanta hasadı

Kozmetik ve ilaç sanayide önemli yeri bulunan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finansmanı sağlanan Sinop'taki lavanta bahçesinde ilk hasat yapıldı.

Kozmetik ve ilaç sanayide önemli yeri bulunan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finansmanı sağlanan Sinop'taki lavanta bahçesinde ilk hasat yapıldı.

Sinop Tarım İl Müdürlüğü'nce projelendirilen, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finansmanı sağlanan lavanta bahçesinde ilk hasat yapıldı. Hasada Tarım İl Müdürü Fatih Önlem, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yakup Yüzbaşı ve Teknik personel katıldı.

Alternatif ürün çeşitliliğini artırma noktasında yeni projeleri takip ettiklerini belirten Sinop Tarım İl Müdürü Fatih Önlem, "Lavanta uçucu yağı, en fazla kozmetik ve parfüm sanayinde kullanılmaktadır. Bunun yanında güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer endüstri kollarında, ilaç sanayinde ve ağrı kesici, sakinleştirici, uykusuzluk giderici özellikleriyle de aroma terapide kullanılmaktadır. İdrar arttırıcı ve romatizma ağrılarını dindirici etkisi de vardır. Lavanta çiçekleri sedatif etkisinden dolayı çay şeklinde de kullanılmaktadır. Finansmanını sağlayan Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüze, proje sorumlusu mesai arkadaşlarıma ve çiftçilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SİNOP

YORUMLAR
500
Panama bandıralı kruvaziyer Astoria Grande 607 yolcusuyla Sinop'a geldi Panama bandıralı kruvaziyer Astoria Grande 607 yolcusuyla Sinop'a geldi 5 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi Sinop'a yanaştı 5 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi Sinop'a yanaştı
Kaynak: İHA

Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta ilk lavanta hasadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:22 Sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler! Meraklı gözlere aldırış etmediler
12:15 Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyisi açıklandı? Oxford Üniversitesi Maradona'yı ilk 3'e bile almadı
11:56 Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde zirve değişmedi! İşte Türkiye'nin durumu...
11:56 Çakal lakaplı rapçi kaldığı otelin önünde silahlı saldırıya uğradı
11:47 Avrupa Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz artışına gitmesi doları etkiledi
11:42 Üniversite tercih maratonu başladı! Bu iki bölümü seçenlere yıllık 36 bin lira para verilecek
11:28 Galatasaray ve Beşiktaş Juan Mata için karşı karşıya geldi! İspanyol oyuncunun kararı merakla bekleniyor
11:19 Gram altında son durum! ABD'nin resesyon endişesi altını da etkilyor
10:47 Su deposunun etrafında yapılan kazılarda Roma dönemine ait 3 adet derme taşlardan oluşan mezar bulundu
10:31 Gazeteci Cem Küçük'ten 'döviz' eleştirisi yapan Birce Akalay'a salvo: Böyle konuşanların kariyeri bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 12:32:09. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta ilk lavanta hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement