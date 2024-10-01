Sinop'ta Sera Naylonu Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sinop'ta Sera Naylonu Dağıtımı

Sinop\'ta Sera Naylonu Dağıtımı

Sinop'ta örtü altı tarımını geliştirmek için 195 üreticiye 10 ton sera naylonu dağıtılacak.

01.10.2024 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta örtü altı tarımını geliştirme projesi kapsamında sera naylonu dağıtım programı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri (TAKE) kapsamında Sinop'ta örtü altı tarımını geliştirme projesi kapsamında yüzde 50 hibeli sera naylonu dağılım programı düzenlendi.

Programın açılış konuşması yapan Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, "Üreticilerimiz seracılığın yaygın olarak yapıldığı köylerde eskimiş sera naylonlarını değiştirecek veya yeni sera kuracak 195 üreticimize yaklaşık 10 ton sera naylonu dağıtılacak. Toplam 1 milyon 200 bin TL bütçe ile (600 TL bakanlık bütçesinden 600 TL çiftçi katkısı) yüzde 50 hibe şeklinde dağıtılacak sera naylonları birinci sınıf kalitede olup 36 aylık ve 35 mikron UV katkılı olacaktır. Verilecek sera naylonları en az 3 yıl sorunsuz kullanılacaktır" dedi.

Programda açıklamalarda bulunan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "Örtü altı üretimi yapan çiftçilerimizin şu anda kullanılamaz durumda olan seralarını tekrar aktif hale getirip yeniden üretim yapmalarını sağlamak ve girdi maliyetlerini en aza indirerek, üretimin devamını sağlayan bu proje için Tarım Bakanlığımıza ve ilimizde projenin hayata geçmesindeki katkılardan dolayı İl Müdürümüz ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. İlimizde seracılık yapan 195 çiftçimize 10 bin 666 ton sera naylonun bereketli kazançlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programa Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Vali Yardımcısı Abdullah Yüksel, Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem ve üreticiler katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, sinop, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Sera Naylonu Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:51 Didim’de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü
09:17 İzmir’de şaşkına çeviren hırsızlık Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı İzmir'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı
09:16 Kabine sonrası Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı
08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 20:04:22. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta Sera Naylonu Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement