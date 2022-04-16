Sinop'tan dünyaya çilek ihracatı: 4 milyonluk yatırımla 100 ton çilek üretiyorlar - Son Dakika
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Sinop'tan dünyaya çilek ihracatı: 4 milyonluk yatırımla 100 ton çilek üretiyorlar

16.04.2022 10:13

Sinop, topraksız çilek üretiminin merkez kentlerinden biri haline geldi. Her yıl 100 tona yakın üretilen çilekler; aralarında Bahreyn, Kırgızistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de olduğu 6 ülkeye satılıyor. Çilek üretim tesisi aynı zamanda önemli bir istihdam merkezine dönüşmüş durumda.

Sinop Mertoğlu köyünde kurulan ve yaklaşık 4 milyon TL yatırıma mal olan topraksız çilek tesisinde üretilen çilekler, dünyada Dubai, Bahreyn ve Kırgızistan başta olmak üzere toplam 6 ülkeye ihraç ediliyor.

Sinop'ta 4 milyonluk yatırım! Topraksız çilek üretip dünyaya satıyorlar

YILLIK 100 TON ÜRETİM

Yıllık üretiminin 100 tona yaklaştığı tesis, onlarca kişiye iş olanağı sağlıyor. Kendi markasını oluşturarak iç piyasanın dışında dünyaya da ihraç edilen çileklerin lezzetine doyulmuyor. Genel olarak bakım işinde 9 çalışan ile gündelikçi toplamaya gelenlerle birlikte 25-30'a yakın çalışana ulaşıyor.

Sinop'ta 4 milyonluk yatırım! Topraksız çilek üretip dünyaya satıyorlar

ONLARCA KİŞİ EKMEK YİYOR

Sera sorumlusu Adem Emecan, "7 dönüm 250 metre kuruluş alanı var, 10 dönüm civarında tamamı. Senede 100 ton civarında çilek üretiyoruz. Dubai, Bahreyn, Kırgızistan o taraflara gönderiyoruz. Diğerlerini sayamadım, 6 ülke var. iç piyasaya da aynı zamanda veriyoruz. 9 kişi kadrolu eleman var, gündelikçiler geliyor bazen 5 oluyor 15 oluyor. Tekrar toplayanlar var, o zaman 25-30 kişi oluyor" şeklinde konuştu.

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Togo Cumhuriyeti, Kırgızistan, Bahreyn, Sinop, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinop'tan dünyaya çilek ihracatı: 4 milyonluk yatırımla 100 ton çilek üretiyorlar - Son Dakika


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