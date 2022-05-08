Sinoplu çiftçilere çeltik tohumu hibesi - Son Dakika
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Sinoplu çiftçilere çeltik tohumu hibesi

08.05.2022 14:50
Sinoplu çiftçilere çeltik tohumu hibesi

Sinoplu çeltik üreticilerine çeltik tohumu hibe desteği tamamlandı.

Sinoplu çeltik üreticilerine çeltik tohumu hibe desteği tamamlandı. Dağıtılan '85 ton' çeltik tohumuyla proje, belirtilen '90 ton' hedefinin altında kaldı.

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ocak ayında Sinop'ta yaptığı ziyaret sonrası Sinop'a ait müjdeler arasında '8 bin 500 dekar alanda çeltik üretiminin desteklenmesi' ve '90 ton çeltik tohumu dağıtılması' projelerini duyurmuştu. Sinop Tarım İl Müdürlüğünce takibi yapılan projede Durağan, Boyabat, Saraydüzü ilçelerinde çiftçinin talebine istinaden dağıtımı tamamlanmasının ardından, son olarak da merkez ilçedeki çiftçilere dağıtım sağlandı.

Proje hedefin altında kaldı

Tarım İl Müdürlüğü, Sinop'ta toplam 85 ton çeltik tohumu dağıtıldığını duyurdu. Eski bakan Bekir Pakdemirli'nin belirttiği '90 ton çeltik tohumu' hedefine ulaşılamadığı kaydedildi.

Sinop Tarım İl Müdürü Fatih Önlem yaptığı açıklamada, "Durağan, Boyabat, Saraydüzü ilçelerimiz ve son olarak merkezde dağıttığımız 37 ton çektik ile ilimiz toplamında 85 tona ulaştık. Yüzde 50 hibeli olan sertifikalı tohumların üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi. - SİNOP

Sinoplu çiftçilere çeltik tohumu hibesi
Sinoplu çiftçilere çeltik tohumu hibesi
Sinoplu çiftçilere çeltik tohumu hibesi

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Bekir Pakdemirli, Sinop, Tarım, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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