Siper füzesi emin adımlarla yükseliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Siper Hava Savunma Sistemi Projesi'nin başarılı şekilde devam ettiğini ve yakında yeni bir test yapılacağını bildirdi.

Demir, AA muhabirine, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'da, Siper Hava Savunma Sistemi'ne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Siper Projesi'nde görev alan mühendislerin başarılı bir test sonrası yaşadığı sevinci sosyal medya hesabında paylaşan Demir, şöyle konuştu:

"Türkiye iddialı projeler ortaya koydukça ve bunları başardıkça ülkedeki birlik, beraberlik ve başarabiliyor ruhunu da ateşliyoruz. O ateşlenen ruhla beraber, gördüğünüz gençlerimizdeki heyecan, mutluluk, birlik ve beraberlik de sürekli gelişiyor. Ülkemizde lüzumsuz gündemlerle halkımızı, gençlerimizi meşgul etmek yerine, bir amaca, projeye kilitlersek nasıl bir birlik, heyecan, kardeşlik ruhu oluşturacağını göstermek amacıyla bu paylaşımı yaptım. Bu tür projeler artıkça ki savunma sanayisi projelerinin çoğunda bunu görüyoruz, proje ekiplerimiz bütün güçleriyle ülkemizin mutluluğu, refahı, güvenliği için çalışıyorlar. Bu çalışmayı yapmaktan mutluluk ve gurur duyuyorlar."

Siper Projesi'nde testlerin arka arkaya devam ettiğini dile getiren Demir, her testin, yeni bir kabiliyetin denenmesi, sisteme yeni bir kabiliyet kazandırılması, kabiliyetlerin geliştirilmesi veya bir adım öteye taşınması anlamına geldiğini söyledi. Demir, şöyle konuştu:

"Her testimiz çok şükür gayet başarılı. Amaçlanan noktalara ulaşan, onları gerçekleştiren testler oldu. Yakında bir testimiz daha olacak. Bu testlerin bize verdiği mesaj, gayet memnuniyetle görüyoruz ki Siper Projemiz gerçekten yolunda, çok iyi gidiyor. Kademeli hava savunma sisteminin oluşturulmasında, çeşitli kademelerde ülkemizin hava savunmasında önemli kabiliyetleri sahaya veriyor olacağız. O açıdan bir taraftan Milli Muharip Uçak faaliyetleri devam ederken bir taraftan da hasımların oluşturabileceği hava üstünlüğünü önlemek amaçlı güzel bir hava savunma sistemini yerli olarak kurmak ve bunu hizmete vermek gibi bir yolda yürüyoruz. İnşallah bu çalışmaların sonucu artık ülkemiz 'Patriot mu verdiler, SAMP/T mi aldık, falanca ambargo uygulandı mı' gibi tartışmaların tamamen dışında kalacak. 'Kardeşim vermezseniz vermeyin, biz daha iyisini yaparız' deyip devam edeceğiz."

"Duygusal yakınlık bir yerde eyleme geçmeli"

Azerbaycan tarafından kullanılan Türk savunma sanayisi ürünlerine ilişkin de değerlendirmede bulunun Demir, "kardeşlik" ve "tek millet" yaklaşımının lafla olmadığını, duygusal yakınlığın bir yerde eyleme geçmesi gerektiğini belirtti.

Demir, bu tür projelerde beraber çalışmanın, ürünleri ortak kullanmanın kardeşlik ruhunu pekiştirdiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Burada örneklerini görüyoruz. TEKNOFEST diğer kardeş ülkelere de yayılarak ülke gençliklerinin, teknolojiye kafa yoran insanların iş birliğine ve ortak ürünlerin ortaya çıkmasına da yol açacak. Türkiye'nin iddialı projelerine kardeş ülkelerin katılımını, ortak olmalarını teşvik ediyoruz. 'Burada kapımız açık' diyoruz. Bunun ne kadar değerli bir şey olduğunu da bu ürünlerimizin teknolojik kabiliyetleri ortaya çıktıkça görecekler. Çünkü ilk planda sadece sözle konuştuğumuzda bazı meselelerin anlaşılması, kavramların ne anlama geldiğinin görünmesi biraz zaman alabiliyor. Alana uygulandıkça, ekipler birbiriyle temas kurdukça bu ruh daha da pekişiyor. Halklar arasında da bu şekilde birlik-beraberlik ruhunu pekiştireceğiz."