Siper füzesi emin adımlarla yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Siper füzesi emin adımlarla yükseliyor

29.05.2022 11:09

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Siper Hava Savunma Sistemi Projesi'nin başarılı şekilde devam ettiğini ve yakında yeni bir test yapılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Siper Hava Savunma Sistemi Projesi'nin başarılı şekilde devam ettiğini ve yakında yeni bir test yapılacağını bildirdi.

Demir, AA muhabirine, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'da, Siper Hava Savunma Sistemi'ne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Siper Projesi'nde görev alan mühendislerin başarılı bir test sonrası yaşadığı sevinci sosyal medya hesabında paylaşan Demir, şöyle konuştu:

"Türkiye iddialı projeler ortaya koydukça ve bunları başardıkça ülkedeki birlik, beraberlik ve başarabiliyor ruhunu da ateşliyoruz. O ateşlenen ruhla beraber, gördüğünüz gençlerimizdeki heyecan, mutluluk, birlik ve beraberlik de sürekli gelişiyor. Ülkemizde lüzumsuz gündemlerle halkımızı, gençlerimizi meşgul etmek yerine, bir amaca, projeye kilitlersek nasıl bir birlik, heyecan, kardeşlik ruhu oluşturacağını göstermek amacıyla bu paylaşımı yaptım. Bu tür projeler artıkça ki savunma sanayisi projelerinin çoğunda bunu görüyoruz, proje ekiplerimiz bütün güçleriyle ülkemizin mutluluğu, refahı, güvenliği için çalışıyorlar. Bu çalışmayı yapmaktan mutluluk ve gurur duyuyorlar."

Siper Projesi'nde testlerin arka arkaya devam ettiğini dile getiren Demir, her testin, yeni bir kabiliyetin denenmesi, sisteme yeni bir kabiliyet kazandırılması, kabiliyetlerin geliştirilmesi veya bir adım öteye taşınması anlamına geldiğini söyledi. Demir, şöyle konuştu:

"Her testimiz çok şükür gayet başarılı. Amaçlanan noktalara ulaşan, onları gerçekleştiren testler oldu. Yakında bir testimiz daha olacak. Bu testlerin bize verdiği mesaj, gayet memnuniyetle görüyoruz ki Siper Projemiz gerçekten yolunda, çok iyi gidiyor. Kademeli hava savunma sisteminin oluşturulmasında, çeşitli kademelerde ülkemizin hava savunmasında önemli kabiliyetleri sahaya veriyor olacağız. O açıdan bir taraftan Milli Muharip Uçak faaliyetleri devam ederken bir taraftan da hasımların oluşturabileceği hava üstünlüğünü önlemek amaçlı güzel bir hava savunma sistemini yerli olarak kurmak ve bunu hizmete vermek gibi bir yolda yürüyoruz. İnşallah bu çalışmaların sonucu artık ülkemiz 'Patriot mu verdiler, SAMP/T mi aldık, falanca ambargo uygulandı mı' gibi tartışmaların tamamen dışında kalacak. 'Kardeşim vermezseniz vermeyin, biz daha iyisini yaparız' deyip devam edeceğiz."

"Duygusal yakınlık bir yerde eyleme geçmeli"

Azerbaycan tarafından kullanılan Türk savunma sanayisi ürünlerine ilişkin de değerlendirmede bulunun Demir, "kardeşlik" ve "tek millet" yaklaşımının lafla olmadığını, duygusal yakınlığın bir yerde eyleme geçmesi gerektiğini belirtti.

Demir, bu tür projelerde beraber çalışmanın, ürünleri ortak kullanmanın kardeşlik ruhunu pekiştirdiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Burada örneklerini görüyoruz. TEKNOFEST diğer kardeş ülkelere de yayılarak ülke gençliklerinin, teknolojiye kafa yoran insanların iş birliğine ve ortak ürünlerin ortaya çıkmasına da yol açacak. Türkiye'nin iddialı projelerine kardeş ülkelerin katılımını, ortak olmalarını teşvik ediyoruz. 'Burada kapımız açık' diyoruz. Bunun ne kadar değerli bir şey olduğunu da bu ürünlerimizin teknolojik kabiliyetleri ortaya çıktıkça görecekler. Çünkü ilk planda sadece sözle konuştuğumuzda bazı meselelerin anlaşılması, kavramların ne anlama geldiğinin görünmesi biraz zaman alabiliyor. Alana uygulandıkça, ekipler birbiriyle temas kurdukça bu ruh daha da pekişiyor. Halklar arasında da bu şekilde birlik-beraberlik ruhunu pekiştireceğiz."

Siper füzesi emin adımlarla yükseliyor
Siper füzesi emin adımlarla yükseliyor
Siper füzesi emin adımlarla yükseliyor
Siper füzesi emin adımlarla yükseliyor
YORUMLAR
500
Gayrimüslim ülkelerin helal ürünlere talebi Kovid-19 salgınıyla arttı Gayrimüslim ülkelerin helal ürünlere talebi Kovid-19 salgınıyla arttı Savunma Sanayii Başkanı Başkanı Demir: 'Azerbaycan ve Türkiye birbirini tamamlıyor' Savunma Sanayii Başkanı Başkanı Demir: 'Azerbaycan ve Türkiye birbirini tamamlıyor'
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, İsmail Demir, Azerbaycan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siper füzesi emin adımlarla yükseliyor - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 11:21:39. #1.13#
SON DAKİKA: Siper füzesi emin adımlarla yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement