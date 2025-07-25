Sistem Global'den TSRS Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Sistem Global'den TSRS Desteği

25.07.2025 13:18
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Sistem Global, TSRS çerçevesinde şirketlere denetim ve danışmanlık hizmetleri sunuyor.

Sistem Global, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında, şirketlerin yeni yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için denetim ve danışmanlık hizmetleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TSRS yükümlülüğü kapsamındaki işletmelerin, 2024'te yürüttükleri sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin raporları, yılın ikinci çeyrek finansal raporlarıyla eş zamanlı olarak ve en geç 11-19 Ağustos arasında yayımlamaları gerekiyor.

Sürdürülebilirlik raporlarının, bağımsız güvence denetiminden geçmiş ve şeffaf biçimde kamuoyuna sunulmuş olması şart koşuluyor. Bu nedenle, şirketlerin teknik bilgiye ve güncel mevzuata hakim uzmanlık desteğiyle raporlama sürecini yürütmesi önem taşıyor.

Sistem Global, bu doğrultuda sunduğu hizmetlerle işletmelerin süreci eksiksiz ve etkili biçimde tamamlamasına yardımcı oluyor.

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları, işletmelerin sürdürülebilirlik faaliyetlerini şeffaf, karşılaştırılabilir ve uluslararası geçerliliğe sahip şekilde raporlamasını amaçlıyor.

TSRS 1 "Genel Hükümler" standardı, sürdürülebilirlik risk ve fırsatlarının yönetimi ile yönetişim yapılarına ilişkin açıklamaları zorunlu kılarken, TSRS 2 "İklimle İlgili Açıklamalar" ise iklim değişikliğiyle bağlantılı riskler, karbon emisyonları ve emisyon azaltım stratejilerine yönelik bilgilerin paylaşılmasını öngörüyor. Bu iki standart, birlikte değerlendirildiğinde bütüncül bir sürdürülebilirlik performans raporlaması çerçevesi sunuyor.

Raporlama yükümlülüğü, aktif toplamı 500 milyon lira ve üzeri, yıllık net satış hasılatı 1 milyar lira ve üzeri ya da çalışan sayısı 250 ve üzeri olan şirketlerden, bu üç kriterden en az ikisini art arda iki raporlama döneminde karşılayanlara uygulanıyor. Bu kapsamda, özellikle üretim, finans ve enerji sektörlerindeki orta ve büyük ölçekli işletmeler doğrudan etkileniyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) denetimindeki şirketler ve halka açık şirketler için ise eşik değerler aranmaksızın bu yükümlülük doğrudan geçerli oluyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Üretim, Enerji, Finans, Son Dakika

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