Denize kıyısı olmayan ve alabalık üretiminde Türkiye'de ilk 5 içerisinde yer alan Sivas'ta alabalık sağımı başladı. Büyük özenle elde edilen yumurtalar, birçok işlemden geçerek yavruya dönüşmeyi bekliyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bin 450 rakımlı Tecer Dağı yamacına kurulan alabalık tesisinde yumurta sağım dönemi başladı. 5 ayrı ünitede bulunan 36 havuzda büyütülen alabalıklar, sağım için seçiliyor. Sağım için uygun olan balıklardan özenle elde edilen yumurtalar, titizlikle yürütülen işlemlerden geçiyor. Sağıldıktan sonra bir süre bekletilen yumurtalar, tuzlu suda yıkanarak temizleniyor. Erkek alabalıklardan elde edilen spermler, mikroskop aracılığıyla kontrol edilerek yumurtalar ile buluşturuluyor. Döllenen yumurtalar kuluçkaya yatırılarak yavru balığa dönüşmesi bekleniyor. Her bir aşaması incelik isteyen sağım, işin ehli kişilerin elinde sürdürülüyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde elde edilen yavru balıklar Kayseri ve Sivas'ta ki baraj göllerinde belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra Karadeniz 'de kafeslerde somona dönüşüp Türkiye ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilecek.

Sağım işlemleri ile ilgili bilgiler veren 30 yıllık balıkçı Birkan Karaçay, "Alabalık sağımı yılda bir sefer olmaktadır. Bizim geliştirdiğimiz metot ile yılda iki sefer üretim yapmaktayız. Sağım işleminde yumurtaya gelmiş olan anaç balıkların seçilmesi ile işleme başlıyoruz. Anaçlar seçildikten sonra yumurta seçim işlemine başlıyoruz. Yumurta sağım işleminden 45 dakika sonra yıkanması ve döllenmesi işlemini yapıyoruz. Yıkama işleminden sonra yumurtanın sertleşmesi için soğuk suda bekletiyoruz. Daha sonra yumurtalar alınarak tekrar kuluçka dolaplarına yerleştiriliyor. Yaz dönemini baz alırsak yavruya geçiş süresi yaklaşık 20-25 gün civarıdır. Bir balıktan ortalama 4 bin, 4 bin 500 yumurta elde edebiliyoruz. Balık genç ise 2 bin veya 3 bin civarında yavru alabiliyoruz. Buradan çıkan yumurtalar genellikle Türkiye içerisine dağıtılıyor. Balık satışlarımız yurtdışına da devam ediyor. Genelde buradan çıkan balıkları Rusya'ya gönderiyoruz" dedi. - SİVAS