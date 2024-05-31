Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden buğdayda stres ve soğuk zararı tespiti - Son Dakika
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Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden buğdayda stres ve soğuk zararı tespiti

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü\'nden buğdayda stres ve soğuk zararı tespiti

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, buğday ekiliş alanlarında zirai don ve fizyolojik etkenlerden kaynaklı stres ve soğuk zararının tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, buğday thripsi zararlısı ile karıştırılmaması gerektiği ve herhangi bir ilaçlı mücadeleye gerek olmadığı belirtildi. Ayrıca, hastalık belirtilerine dikkat çekilerek, Septorya ve sarı pas ile ilgili mücadelede kültürel önlemlerin önemi vurgulandı.

31.05.2024 17:02
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Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ekibi buğdayda zirai don ve fizyolojik etkenlerden kaynaklı stres ve soğuk zararı tespit edildiği açıklandı.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Müdürlüğümüz Teknik personellerince hububat alanlarımızda yapılan hastalık zararlı kontrollerinde İlimiz buğday ekiliş alanlarında gece gündüz arası ısı farkı, meteorolojinin verilerine göre; 6-7-14-15-17 Mayıs tarihlerinde oluşan zirai don ve fizyolojik etkenlerden kaynaklanan stres ve soğuk zararı tespit edilmiştir. Buğday thripsi zararlısı ile karıştırılmaması gerekmektedir. Herhangi bir ilaçlı mücadeleye gerek yoktur. Yapılan yanlış ve gereksiz kimyasal uygulamaları çevre ve insan sağlığına zarar verdiği gibi, faydalı böceklerin de ölümlerine neden olmaktadır. Havaların ısınması ile beraber fizyolojik etkenlerden kaynaklı stres ortadan kalkacak olup herhangi bir zirai mücadele gerekmemektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca hastalık belirtilerine değinilerek, "Soğuk zararının belirtileri; Başaklanma ve çiçeklenme döneminde; çiçek kısırlığı, beyaz kılçıklar veya beyaz sivri uçlar, alt gövdede hasar, yaprak renk değişikliği şeklinde görülmektedir. Ayrıca; yaptığımız gözlemlerde Septorya yaprak lekesi ve sarı pasa karşı yapılan ilaçlamaların etkili olduğu ve ilerlemenin durdurulduğu görülmüştür. Septorya ve sarı pas ile ilgili mücadelede kültürel önlemlerin önemi üreticilerimize vurgulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden buğdayda stres ve soğuk zararı tespiti - Son Dakika

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