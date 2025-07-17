Sivas\'ta Esnaf Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı Gerçekleştirildi

Sivas'ta Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından düzenlenen toplantıda 16 ilin esnaf odası başkanları bir araya geldi. Toplantıda esnafın sorunları ile çözüm önerileri istişare edildi.

TESK tarafından Sivas'ta düzenlenen "6. Esnaf ve Sanatkarın Sorunları ve Çözüm Önerilerinin İstişare Edilmesi ve Değerlendirilmesi Toplantısı", 16 il esnaf odasının başkanlarını bir araya getirdi. Kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Ticaret Bakan Yardımcısı Mehmet Gürcan, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, çok sayıda oda başkanı ve esnaf katıldı.

"Tüketicimizin kutuya veya ambalaja para ödemesinin önüne geçen bir çalışma yapacağız"

Programda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Burada dara ile ilgili, özellikle pastanelerde, şeker satıcılarında veya diğer kasaplarda daranın sıfırlanması ve onun üzerinden net satışı yapılmasıyla ilgili bir maddeyi görüşe açtık. Bu tamamıyla tüketicimizin faydasına olan, tüketicimizin kutuya veya ambalaja para ödemesinin önüne geçen bir çalışma. Kapının girişinde ve masalarda fiyatlar var. Hayatın dijitalleşmesi gerçeğinden yola çıkarak QR kodlarını artık bu yönetmelikle beraber geçerli sayacağız. Vatandaş isterse lokantalarımız fiziki olarak menüyü vermek zorunda. Ama masada bulundurulan QR kodları okutmak suretiyle vatandaşlarımız fiyatlara ulaşabiliyorsa bunu da artık geçerli olarak sayacağız. Esnaflardan talebimiz QR kodlarının toplandığı merkeze fiyatları bildirerek, burada da vatandaşlarımızın kolay ulaşabileceği bir platform oluşturmak istiyoruz. Vatandaşımızın en azından şu anda QR kodları geçerli olan lokantaların menülerine ulaşarak daha evinden çıkmadan hem fiyatları hem de menünün içeriğini görebilmesinin önünü açacağız" diye konuştu.

"Esnaf ve sanatkarlar olarak ekonominin dinamosuyuz"

Esnafın ve sanatkarların önemine vurgu yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yıllardır çekilmiş olan ıstırapların, ülkemizdeki barış sürecinin süratle geliştiği günün arkasında bu toplantıyı yapmamız da manidardır. Artık Türkiye Cumhuriyeti'nde terörün bittiği bir haftaya denk geldik. Konfederasyonda siyasi partilerin de ziyaret edip, bu Türkiye uzlaşısının önemli meselesinin artık gündemden kalktığı sürecin başlangıcındayız. Artık ülkemizde ağlayacak ana, ağlayacak baba, ağlayacak kardeşin kalmadığı bir süreçteyiz. Biliyorsunuz ki pandemide de bu süreci hep birlikte yaşadık. Arkasından ekonomik krizle de haşır neşir olduk. Devletin destekleriyle birazcık büyümeye gayret ettik. Sorunlar bitmek bilmiyor, her gün yeni yeni sorunlar meydana çıkıyor. Biz esnaf ve sanatkarlar olarak ekonominin dinamosuyuz, ülkenin barometresiyiz. Bizsiz bir hayat düşünülmesi mümkün değil. Sokağın ışığıyız. 2 buçuk milyon iş yerine sahibiz. Türkiye'deki 86 milyona hizmet eden, zanaatıyla, işletmeciliğiyle, alan ve verenin arasındaki köprü olan, insanları birleştiren insanlarsınız" dedi.

Program, yapılan istişarelerin ardından sona erdi. - SİVAS