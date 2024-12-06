Sivas\'ta Hindiler İnternette Satılıyor

Ekonomi

Sivas'ta istenilen düzeyde talep görmeyen hindiler internet üzerinden satılıyor.

Sivas'ta yaşayan Kadir Karakaş, arkadaşının tavsiyesi üzerine Diyarbakır'dan hindi alarak yetiştirmeye başladı. Büyük bir umutlarla 650 adet hindi yetiştiren Karakaş, istediği talebi Sivas'ta çok fazla göremedi. Karakaş'ın Taşlıdere mevkiinde bir çiftlikte bin bir emekle yetiştirdiği hindilerin erkek olanları yaklaşık 8 dişileri ise yaklaşık 6 kilogram ağırlığın da geliyor.

Karakaş, hindilerin günlük 2 bin liralık yem yediğini belirtti. Kilogram fiyatı 350 liraya satılan hindiler ortalama 2 bin 500 liraya alıcı buluyor. Geçen yıl ile bu yıl arasında çok büyük bir fiyat farkının olmadığını belirten Karakaş, "Sivas'ta hindi yemek pek yaygın değil, dinimiz açısından yılbaşında kesmek istemiyorlar ancak alıp bir hafta sonra da kesebilirler" dedi.

İri hindiler tercih ediliyor

Genelde iri hindilerin tercih edildiğini söylen yetiştiri Kadir Karakaş, "7 ay önce Diyarbakır'dan aldık. 650 adet hindimiz var, erkekler 7-8 kilogram gelirken dişileri 5-6 kilogram geliyor. İnternet üzerinden de paylaşımlar yapıyoruz. Kesilip temizlenmiş hindinin kilogram fiyatı; 400 lira. Dişi hindiler ortalama 2 bin lira, erkek hindileri ise 2.500 lira dan satıyoruz. Genelde lokantalar talep ediyor. 2 ay önce meradan yayılımdan getirdik, organik yetiştiriyoruz. Hindilerin bakımı pahalı, günlük günde 2 bin liralık yem yiyorlar. Hindi almaya gelenler genelde iri hindileri almayı tercih ediyorlar. Daha iri ve ağır olduğu için erkek hindileri almak istiyorlar. Yılbaşına 20-25 gün kaldı, satışlarımız devam ediyor. Sivas'ta belirli bir kesim talep ediyor ama internet üzerinden de satışlarımız oluyor. Sivas'ta hindi yemek pek yaygın değil, dinimiz açısından yılbaşında kesmek istemiyorlar ancak alıp bir hafta sonra da kesebilirler. " dedi.

"7-8 Kiloluk Erkek Hindiler Daha Çok Tercih Ediliyor"

Kadir Karakaş, erkek hindilerin ağırlığının 7-8 kilogram, dişi hindilerin ise 5-6 kilogram civarında olduğunu belirtti. Kesilip temizlenmiş hindilerin kilogram fiyatı 400 lira olarak belirlenirken, dişi hindiler ortalama 2 bin lira, erkek hindiler ise 2 bin 500 liradan satılıyor. Karakaş, iri ve ağır oldukları için erkek hindilere daha fazla talep olduğunu söyledi.

"Hindiler Günlük 2 Bin Liralık Yem Yiyor"

Hindi yetiştiriciliğinin maliyetli bir iş olduğunu ifade eden Karakaş, "Hindilerin günlük yem masrafı 2 bin lirayı buluyor. Abimin bir arkadaşı tavsiye etti, Diyarbakır'dan 600 yavru hindi getirerek bu işe başladık. Hindileri doğal ortamda, organik olarak yetiştiriyoruz. İki ay önce meradan yayılımdan aldık ve satışlara başladık" dedi.

Sivas'ta belirli bir kesimin hindiye ilgi gösterdiğini belirten Karakaş, internet üzerinden yapılan satışlarla il dışındaki müşterilere de ulaştıklarını sözlerine ekledi. - SİVAS