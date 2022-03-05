Sivas'ta ihracat arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta ihracat arttı

05.03.2022 09:30
Sivas'ta ihracat arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2022 Şubat ayına ilişkin ihracat rakamlarını paylaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2022 Şubat ayına ilişkin ihracat rakamlarını paylaştı.

TİM'den derlenen bilgilere göre Sivas'ta ihracat rakamları Şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 1 milyon 315 bin dolar arttı. Sivas'ta 2021 Şubat ayında 6 milyon 397 bin dolar olan ihracat bu yılın aynı ayında 7 milyon 712 bin dolara yükseldi. Sivas bu ihracat verileriyle birlikte Türkiye'de 81 il içerisinde 53'üncü sırada yer aldı. - SİVAS

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ın ihracatı yüzleri güldürdü... Kentin şubat ayı ihracatı yüzde 34 artarak 131 milyon dolar olarak gerçekleşti Kahramanmaraş'ın ihracatı yüzleri güldürdü... Kentin şubat ayı ihracatı yüzde 34 artarak 131 milyon dolar olarak gerçekleşti Konya'nın ihracatı Şubat ayında yüzde 26,9 arttı Konya'nın ihracatı Şubat ayında yüzde 26,9 arttı

Türkiye, İhracat, dolar, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta ihracat arttı - Son Dakika


Son Dakika
09:21 Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: İşte 5 Mart hava durumu!
09:15 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 2030 yılına kadar olacak, 91 bin 81 bina ağır, 167 bin 116 bina orta hasar görecek
08:48 Otomobil istinat duvarına çarptı, 4 genç olay yerinde yaşamını yitirdi
08:47 Rusya-Ukrayna savaşı 10. gününde: Rusya Kiev sınırında, Ukraynalılar var güçleriyle direniyor
08:45 Bunlar da Ukrayna için savaşan Çeçenler: Şeyh Mansur Taburu, Ukrayna ordusu saflarında Rusya'ya karşı savaşıyor
00:48 NATO'nun hava sahasını kapatmamasını eleştiren Zelenski: Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek
00:46 Kapsamlı araştırmada gerçek ortaya çıktı! Beşiktaş Aaron Boupendza transferinden vazgeçti
00:21 Kabine'de yeni değişiklik iddiası! Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan revizyon bekleniyor
00:04 Teknik direktör Josep Guardiola, Rusya-Ukrayna savaşında politikacıları elleştirdi: NATO ve Avrupa ülkeleri tamamen başarısızlık örneği
23:47 Şarkıcı Çelik siyasete atıldı! Zafer Partisi'ne destek verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 09:37:57. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta ihracat arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement