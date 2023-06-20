Skoda Türkiye distribütörü Yüce Auto, çalışanlarına 25 maaşın üzerinde ikramiye verecek - Son Dakika
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Skoda Türkiye distribütörü Yüce Auto, çalışanlarına 25 maaşın üzerinde ikramiye verecek

Skoda Türkiye distribütörü Yüce Auto, çalışanlarına 25 maaşın üzerinde ikramiye verecek

20.06.2023 23:09

Skoda Türkiye distribütörü Yüce Auto A.Ş patronu Ahmet Yüce, geçen yıl tüm çalışanlarına 25 maaş ikramiyesi vermişti. Bu yıl da 25 maaştan fazla ikramiye vereceğini açıkladı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 10.100-10.400 TL'lik asgari ücret teklifine sitem eden Yüce, çalışanların haklarını korumak gerektiğini belirtti. Yüce, 2022 yılında da 25 maaş ikramiyesi vereceklerini ve diğer şirketlerin de çalışanlarına paylaşmayı öğrenmeleri gerektiğini söyledi.

Skoda Türkiye distribütörü Yüce Auto A.Ş patronu Ahmet Yüce geçen yıl tüm çalışanlarına 25 maaş ikramiyesi vermişti. Yüce bu yıl da 25 maaştan fazla ikramiye vereceğini açıkladı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 10.100-10.400 TL'lik asgari ücret teklifine Yüce Auto-Skoda patronu Ahmet Yüce sitem ederek, özel sektöre seslendi.

"ÇALIŞANLAR İÇİN PAZARLIK YAPILMASINI KINIYORUM"

Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci'ye konuşan Yüce Auto patronu "İşverenlerin bunu çalışanlarına nasıl reva gördüğünü anlamıyorum. Bunun pazarlığı yapılır mı! Çalışanlar bizim ailemiz. Onlar sayesinde kazanıyorsak paylaşmayı bilmeliyiz.

TİSK'in teklifinden hiç memnun değilim, kınıyorum. Her şeyi devletten beklememek lazım, devlet de zaten gerekenleri yapıyor.

"ÇALIŞANIN HAKKINI KORUYACAKSINIZ"

Sesini çıkartmayan büyük grupları, özel sektörü de gerçekten anlamıyorum. Kardeşim çalışanın hakkını koruyacaksınız. Ben konuşuyorum çünkü onlar bizim ailemizin ferdi ve haklarını savunuyorum. Bakıyorum bu konuda biz ve Doğuş'tan başka öne çıkan da yok." diye konuştu.

25 MAAŞTAN FAZLA İKRAMİYE VERİLECEK

Ahmet Yüce'ye 2022 yılında verilen 25 maaş ikramiyesi sorusu da soruldu. Özpeynirci'nin bu sorusuna Yüce, "Tabi ki vereceğiz, hatta fazlasını bile. Her zaman çalışma arkadaşlarımın yanındayım, diğer şirketler de bunu yapmalı." şeklinde cevap verdi.

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Ahmet Yüce, Skoda, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Skoda Türkiye distribütörü Yüce Auto, çalışanlarına 25 maaşın üzerinde ikramiye verecek - Son Dakika


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