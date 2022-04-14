Sodexo ile GetirYemek'te online ödeme dönemi başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Sodexo ile GetirYemek'te online ödeme dönemi başladı

14.04.2022 11:19
Sodexo ile GetirYemek'te online ödeme dönemi başladı

Sodexo ve GetirYemek iş birliği ile GetirYemek üzerinden verilen siparişler Sodexo yemek kartıyla anında online olarak ödenebilecek.

Sodexo ve GetirYemek iş birliği ile GetirYemek üzerinden verilen siparişler Sodexo yemek kartıyla anında online olarak ödenebilecek.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, Sodexo, Türkiye'nin 81 ilinde, 50 binden fazla üye restoran ile hizmet veren online yemek siparişi platformu GetirYemek ile yenilikçi bir iş birliğine imza attı.

İş birliği kapsamında GetirYemek kullanıcılarına sipariş verme esnasında Sodexo yemek kartıyla online ödeme kolaylığı sağlıyor. Türkiye'de ilk ve tek olan bu uygulama ile GetirYemek'ten verilen siparişler, Sodexo Restaurant Pass kullanıcıları tarafından tek tıkla online olarak ödenebilecek. GetirYemek'in "Restoran Getirsin" seçeneğinde geçerli olan iş birliği ile GetirYemek kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak yeni bir ödeme sistemi platforma eklenmiş oldu.

-"Operasyonel olarak büyük kolaylık sağlıyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İş Geliştirme, Ürün ve İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Berna Şamiloğlu, tüm ihtiyaç alanlarında olduğu gibi yemek online siparişlerinin de sunduğu kolaylık ve hız ile çalışanlar için çok önemli bir tercih haline geldiğini kaydetti. Sodexo olarak Türkiye'de 80 bin noktada her gün 1 milyona yakın çalışana dokunduklarını belirten Şamiloğlu, tüketicilerin ihtiyaç duydukları anda ve yerde dijital çözümler ile var olmanın öncelikli hedefleri olduğunu kaydetti. Şamiloğlu, "Bu amaca hizmet eden GetirYemek iş birliği ile hem tüketicilerimize online yemek siparişlerinde kolay ve hızlı bir ödeme deneyimi sunuyor hem de üye iş yerlerimize ek komisyon olmadan yeni bir kanal yaratıyor ve operasyonel olarak büyük kolaylık sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

GetirYemek Satış Direktörü Hakan Devecel de kuruldukları günden bu yana üye restoranlara ve kullanıcılara avantajlar sunarak sektöre yeni bir soluk getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2'nci yaşımızda 81 ile ulaşmayı başardık. 3'üncü yaşımızı henüz geride bıraktık ve bu 3 yılda sektörümüzde pek çok ilki hayata geçirdik. Şu anda GetirYemek sistemine kayıtlı 50 binin üzerinde restoran bulunuyor. Bu aynı zamanda GetirYemek'in kullanıcılara en fazla seçenek sunan platform olduğu anlamına geliyor. Sodexo ile imza attığımız iş birliğimizle ise kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıracak yeni bir ödeme yöntemini daha platformumuza eklemiş olduk."

YORUMLAR
500
Devletin zirvesi ani fiyat artışı için toplandı! Ürünler artık anlık takip edilecek Devletin zirvesi ani fiyat artışı için toplandı! Ürünler artık anlık takip edilecek Konya Kağıt AŞ'nin halka arz sonrası ilk genel kurulu gerçekleştirildi Konya Kağıt AŞ'nin halka arz sonrası ilk genel kurulu gerçekleştirildi

Yemek Tarifi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sodexo ile GetirYemek'te online ödeme dönemi başladı - Son Dakika


Son Dakika
11:18 Okula giden 10 yaşındaki çocuğa 8 köpek saldırdı! Vücudunda 30 ısırık, 80 dikiş var
11:14 Genç kızın ayrılmaktan başka çaresi kalmadı! Sevgilisi kendisini Cengiz Han sanıyor
11:14 İnanılır gibi değil! 4 avcı ormanda komodo ejderine tecavüz etti
11:09 Yakın arkadaşların arasına kara kedi girdi! Tek başına single çıkarmak isteyen Elif Buse Doğan'a Serkan Çağrı'dan sert sözler
10:59 Saadet liderinden "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması: Hedef AK Parti'den kopan yüzde 15
10:51 Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı başladı! 25 maçta 26 gol atan Michael Olunga ile temas kuruldu
10:39 Evinde uyuşturucu bulunan şüphelinin yaptığı savunma pes dedirtti: Kullanmıyorum, ucuz diye toplu aldım
10:25 AK Parti döneminden kalan borçlar için İBB ve ABB'ye haciz gelebilir
10:17 ABD askeri istihbaratçıları, Putin konusunda Beyaz Saray'dan farklı düşünüyor: İstese Ukrayna'yı dümdüz ederdi ama bunu yapmıyor!
10:15 Kendisini "Mesih" ilan eden Hasan Mezarcı'dan tepki toplayan "oruç" yorumu: İptal ettim, su içebilirsiniz, orucu bozmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 11:27:56. #1.13#
SON DAKİKA: Sodexo ile GetirYemek'te online ödeme dönemi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement