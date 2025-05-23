SoGreen Projesi Tanıtıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası iş birliğinde başlatılan Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın teşrifleriyle 13 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşen toplantıda tanıtıldı.

400 milyon dolarlık bütçesiyle SoGreen Projesi Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerine katkı sunarken, çevresel sürdürülebilirliği bölgesel kalkınmayla buluşturuyor. Kalkınma ajanslarının uygulayıcı olacağı projede sosyal kapsayıcı yeşil dönüşüm temalı proje ve programların desteklenmesi, özellikle kadınlar ve gençler başta olmak üzere kırılgan grupların ekonomik hayata katılımının artırılması, yeşil geçim kaynakları oluşturulması ve sosyal kapsayıcılığın sağlanması amaçlanıyor.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın faaliyet bölgesi (TR72) dahilinde Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde de uygulanacak proje, özellikle kadınlar, gençler ve kırılgan gruplara yönelik yeşil geçim imkanları, yeni istihdam alanları ve sosyal kapsayıcılık odaklı destekler sunacak. Proje 7 yıl boyunca uygulanacak.

ORAN'dan SoGreen'e bölgesel destek

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), SoGreen Projesi'nin Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta yürütülmesinde aktif bir rol üstleniyor. Ajans, kendi bünyesindeki Sonuç Odaklı Programlar (SOP'lar) ile SoGreen'in yerel ihtiyaçlara göre şekillendirilmesini sağlıyor. Yakın zamanda bölgede Hızlandırıcı Hibe Programı ile başlayacak SoGreen Projesi, devamında geri ödemeli finansman desteği ve diğer proje destekleri ile bölgede yeşil çözümlerin üretilmesinde önemli fırsatlar sağlayacak.

Sanayide yeşil üretim hamlesi

Proje kapsamında KOBİ statüsündeki işletmelere geri ödemeli finansman, mikro ve küçük işletmelere hızlandırma hibe destekleri ve yenilikçi/çevreci girişimcilere ise kuluçka programları sağlanacak. Bu destekler, ORAN'ın yürüttüğü İmalat Sanayinde Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi Programı ile örtüşüyor. Projede amaç ise sanayinin yeşil dönüşümünü, dijitalleşmesini ve rekabet gücünü artırmak.

Kırsalda kadın ve genç girişimcilere yeşil destek

Proje; birlik ve kooperatifler ile kadın ve genç girişimciler için kırsal alanlarda iklim dostu üretim, yenilenebilir enerji uygulamaları ve yeşil istihdam fırsatları sunacak. Bu yaklaşım, ORAN'ın kırsalda yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma programı ile doğrudan uyumlu olup kırsalda teknoloji kullanımını artırmayı, örgütlenmeyi güçlendirmeyi ve gençlerin üretime katılımını artıracak.

Bögesel Gelişim Uyum Stratejisi ve Bölge Planı ile uyum

Türkiye'de bölgesel kalkınma çalışmalarının 5 yıllık yol haritası olan ve Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanan 2024-2028 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve TR72 2024-2024 Bölge Planı; kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılmasını, yeşil işlerin ve girişimlerin desteklenmesini ve mavi büyümeye yönelik potansiyellerin değerlendirilmesini öncelik olarak ele alıyor. SoGreen Projesi, bu önceliklerle uyum içerisinde Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde uygulanacak. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, bu desteklerin yanı sıra; bölgede imalat sanayi, kırsal kalkınma ve turizm alanındaki kilit paydaşlarla proje ve iş birliği faaliyetlerini sürdürecek. - KAYSERİ