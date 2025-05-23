SoGreen Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

SoGreen Projesi Tanıtıldı

SoGreen Projesi Tanıtıldı
23.05.2025 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, SoGreen ile yeşil dönüşüm ve sosyal kapsayıcılığı artıracak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası iş birliğinde başlatılan Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın teşrifleriyle 13 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşen toplantıda tanıtıldı.

400 milyon dolarlık bütçesiyle SoGreen Projesi Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerine katkı sunarken, çevresel sürdürülebilirliği bölgesel kalkınmayla buluşturuyor. Kalkınma ajanslarının uygulayıcı olacağı projede sosyal kapsayıcı yeşil dönüşüm temalı proje ve programların desteklenmesi, özellikle kadınlar ve gençler başta olmak üzere kırılgan grupların ekonomik hayata katılımının artırılması, yeşil geçim kaynakları oluşturulması ve sosyal kapsayıcılığın sağlanması amaçlanıyor.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın faaliyet bölgesi (TR72) dahilinde Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde de uygulanacak proje, özellikle kadınlar, gençler ve kırılgan gruplara yönelik yeşil geçim imkanları, yeni istihdam alanları ve sosyal kapsayıcılık odaklı destekler sunacak. Proje 7 yıl boyunca uygulanacak.

ORAN'dan SoGreen'e bölgesel destek

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), SoGreen Projesi'nin Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta yürütülmesinde aktif bir rol üstleniyor. Ajans, kendi bünyesindeki Sonuç Odaklı Programlar (SOP'lar) ile SoGreen'in yerel ihtiyaçlara göre şekillendirilmesini sağlıyor. Yakın zamanda bölgede Hızlandırıcı Hibe Programı ile başlayacak SoGreen Projesi, devamında geri ödemeli finansman desteği ve diğer proje destekleri ile bölgede yeşil çözümlerin üretilmesinde önemli fırsatlar sağlayacak.

Sanayide yeşil üretim hamlesi

Proje kapsamında KOBİ statüsündeki işletmelere geri ödemeli finansman, mikro ve küçük işletmelere hızlandırma hibe destekleri ve yenilikçi/çevreci girişimcilere ise kuluçka programları sağlanacak. Bu destekler, ORAN'ın yürüttüğü İmalat Sanayinde Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi Programı ile örtüşüyor. Projede amaç ise sanayinin yeşil dönüşümünü, dijitalleşmesini ve rekabet gücünü artırmak.

Kırsalda kadın ve genç girişimcilere yeşil destek

Proje; birlik ve kooperatifler ile kadın ve genç girişimciler için kırsal alanlarda iklim dostu üretim, yenilenebilir enerji uygulamaları ve yeşil istihdam fırsatları sunacak. Bu yaklaşım, ORAN'ın kırsalda yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma programı ile doğrudan uyumlu olup kırsalda teknoloji kullanımını artırmayı, örgütlenmeyi güçlendirmeyi ve gençlerin üretime katılımını artıracak.

Bögesel Gelişim Uyum Stratejisi ve Bölge Planı ile uyum

Türkiye'de bölgesel kalkınma çalışmalarının 5 yıllık yol haritası olan ve Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanan 2024-2028 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve TR72 2024-2024 Bölge Planı; kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılmasını, yeşil işlerin ve girişimlerin desteklenmesini ve mavi büyümeye yönelik potansiyellerin değerlendirilmesini öncelik olarak ele alıyor. SoGreen Projesi, bu önceliklerle uyum içerisinde Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde uygulanacak. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, bu desteklerin yanı sıra; bölgede imalat sanayi, kırsal kalkınma ve turizm alanındaki kilit paydaşlarla proje ve iş birliği faaliyetlerini sürdürecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dünya Bankası, Türkiye, Ekonomi, kayseri, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SoGreen Projesi Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı: En büyük önceliğimiz hayat pahalılığıyla mücadele Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: En büyük önceliğimiz hayat pahalılığıyla mücadele
Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK’nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK'nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek
Önder Özen, Manchester City’den yaptığı ancak Beşiktaş’ın istemediği transferi ilk kez açıkladı Önder Özen, Manchester City'den yaptığı ancak Beşiktaş'ın istemediği transferi ilk kez açıkladı
Atatürk portresini yere yatay koydular, sonrasında olanlar duygulandırdı Atatürk portresini yere yatay koydular, sonrasında olanlar duygulandırdı
Galatasaray’ın Devler Ligi’ndeki muhtemel bir rakibi daha belli oldu Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel bir rakibi daha belli oldu
Ayrılık sonrası Arda Güler’den Modric’e duygusal veda Ayrılık sonrası Arda Güler'den Modric'e duygusal veda
Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği kişiyi bıçaklayıp, teslim oldu Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği kişiyi bıçaklayıp, teslim oldu
İBB’ye bir operasyon daha 7 kişi tutuklandı İBB'ye bir operasyon daha! 7 kişi tutuklandı
“Uzun ömrün olsun“ diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı "Uzun ömrün olsun" diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı
NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’e yeşil ışık NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e yeşil ışık

15:49
Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tekrar aday olma derdim yok“ sözlerine itiraz
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tekrar aday olma derdim yok" sözlerine itiraz
15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48’e geriledi, bu bir felaket
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48'e geriledi, bu bir felaket
14:04
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı Karar verildi
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
22:30
Damien Comolli’den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe’ye dönecek’’
Damien Comolli'den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe'ye dönecek''
22:00
Barcelona, Raphinha ile 2028’e dek ’devam’ dedi
Barcelona, Raphinha ile 2028'e dek 'devam' dedi
21:43
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez’de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim
21:23
Yüksel Yıldırım’dan Galatasaray’ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa’da oyna
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da oyna
21:03
TBMM önünde silah sesleri Defalarca ateş açtı
TBMM önünde silah sesleri! Defalarca ateş açtı
20:49
‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca çağırdığı arkadaşlarıyla polise hakaret ve tehditler savurdu
‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca çağırdığı arkadaşlarıyla polise hakaret ve tehditler savurdu
20:29
UEFA Avrupa Ligi’nde sezonun golü Galatasaray’ın milli yıldızından
UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Galatasaray'ın milli yıldızından
20:13
Beşiktaş’a kötü haber 1 dakika bile oynamadan gidiyor
Beşiktaş'a kötü haber! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
20:11
Trump’ın Eğitim Bakanlığı’nı kapatma kararına federal yargıç engeli
Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatma kararına federal yargıç engeli
20:01
NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’e yeşil ışık
NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e yeşil ışık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 16:12:00. #7.13#
SON DAKİKA: SoGreen Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.