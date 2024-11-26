Solmaz'dan Ev İçi Şiddetle Mücadele Eğitimi

Ekonomi

Entegre lojistik hizmetler sunan Solmaz, İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violence-BADV) Projesi kapsamında eğitim süreci başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile protokol imzalayan Solmaz, ilk eğitimini Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Solmaz Yönetim Direktörü Billur Barlın, iş dünyasının ev içi şiddetle ilgili sorumluluk almasını tercih değil, toplumsal zorunluluk olarak görmek gerektiğine dikkati çekerek, projeye şirket olarak geçen yıl dahil olduklarını belirtti.

Projenin paydaşlarının Sabancı Vakfı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) olduğunu aktaran Barlın, "Bütün amaç aslında ev içinde yaşanabilecek şiddete karşı iş dünyası, özel sektör nasıl önemler alabilir ya da böyle bir şiddet vakası olduğunda kendi çalışanına neler sunabilir ve bu farkındalığı nasıl artırabiliriz sorularına cevaplar bulmak. Her yıl 10-15 şirket projeye katılıyor ve eğitime tabii tutuluyor ve sonrasında ev içi şiddetle mücadele politikalarını hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

Barlın, şiddete uğrayan çalışanlar için kendi politikalarını hazırladıklarını vurgulayarak, politikalarının, eğitime katılan çalışanları tarafından tüm çalışanlara aktarılabilmesi için eğitim planlaması düzenlediklerinin altını çizdi.

Politikalarıyla şiddete uğrayan herkesin ne yapması gerektiğini bileceğine işaret eden Barlın, "Ayrıca, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile yaptığımız protokolle de ihbar hattı devreye girecek. Bir çalışanımız ben şiddete uğradığım dediğinde TKDF'den psikolojik destek ya da mevzuat desteği alabilecek." açıklamasını yaptı.

Barlın, eğitimi şirketin Denetim ve Danışmanlık Direktörü Jale Arslan tarafından verildiğine değinerek, "Şirket bünyemizdeki tüm lokasyonlarımızdaki çalışanlarımız bu eğitimi çevrim içi ya da fiziksel katılımcı olarak alacak. Gelecek ayın ikinci haftası TKDF Başkanı Canan Güllü'nün katılımıyla de şirket bünyesinde bir eğitimi gerçekleştirmeyi planlıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 1999'da, kadınların aile içinde, sokakta, okulda, iş yerinde ve özel hayatında maruz kaldığı şiddete dikkat çekmek ve kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 25 Kasım'ı "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" ilan ettiğini hatırlatan Barlın, eğitimlerini de o gün başlattıklarının bilgisini paylaştı.

"BADV Projesi'ne katılmaktan çok mutluyuz"

Barlın, 2022'de TÜSİAD'da Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı olduktan sonra, özel sektörün bu alanda hem kendi içinde hem de sivil toplumla yapacağı işbirliklerinin önemini daha iyi anladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şirket bünyesinde birtakım çalışmalar yapıp Etik Risk ve Denetim, İnsan ve Kültür, Sürdürülebilirlik Komitelerini kurduk. İnsan ve Kültür Komitesi'nin altında 'Çalışan Mutluluğu' ve 'Toplumsal Eşitlik' gibi alt komiteler kurduk. Sonrasında TÜSİAD'da BADV projesini takip ederken, 2023'te biz de şirket olarak girmek istedik. Solmaz olarak BADV Projesi'ne katılmaktan çok mutluyuz."

Her 3 kadından birinin şiddette uğradığını ama farkında olmadığını anlatan Barlın "Beyaz yaka ve daha üst düzeylerde çalışan kadınlar da psikolojik, ekonomik veya fiziksel şiddete uğruyor. Kadınlar aslında farkında olmadan haklarını kaybediyorlar. Bu hem Türkiye için hem de dünya için geçerli. Onun için biz de şirketler olarak üzerimize bir görev aldık." değerlendirmesini yaptı.

Barlın, toplumsal bir olayı aslında kendi meseleleri, iş dünyası içerisinde yaşayabilecekleri bir şey haline getirip farkındalık yaratmak istediklerine değinerek, eğitimlerle şiddete uğrayan kişinin başvurabilecek kanalları öğrenmesini sağladıklarını bildirdi.

İş dünyasının güçlü yönetimsel ve örgütsel mekanizmalarını harekete geçirerek, şiddete karşı duruş sergilemesinin kritik bir öneme sahip olduğunu anımsatan Barlın, şu açıklamalarda bulundu:

"TÜSİAD olarak, 2015'ten bu yana 'İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı' Projesine destek veriyoruz ve her sene aramıza yeni şirketler katılıyor. Projenin bir çıktısı olarak kurulan Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı ise iş dünyasının bu mücadeledeki etkisini büyütüyor. Tüm iş dünyası liderlerini, bu projede sadece bir destekçi değil, dönüşüm elçileri olarak yer almaya davet ediyoruz. Toplumsal dönüşümden bahsetmek istiyorsak, bu mücadelede hep birlikte rol almalıyız."