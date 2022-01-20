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Sompo Sigorta yeni projesi DOJO ile startupların yanında - Son Dakika

Sompo Sigorta yeni projesi DOJO ile startupların yanında

20.01.2022 15:16
Sompo Sigorta yeni projesi DOJO ile startupların yanında

Sompo Sigorta'nın Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminde yer almak amacıyla hayata geçirdiği startup destekleme programı DOJO, hem sigorta hem girişimcilik sektörüne yeni bir soluk getirecek çözümler sunmaya hazırlanıyor.

Sompo Sigorta'nın Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminde yer almak amacıyla hayata geçirdiği startup destekleme programı DOJO, hem sigorta hem girişimcilik sektörüne yeni bir soluk getirecek çözümler sunmaya hazırlanıyor.

Sompo Sigorta açıklamasına göre, şirket, sektördeki girişimci ve startupların hayatını kolaylaştıracak yeni bir projeye imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Bilişim Teknolojileri ve Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Kemal Beceren, DOJO programı ile sigorta sektörüne yönelik çözüm üretmek isteyen startupları destekleyeceklerini ifade etti.

Beceren, sigorta teknolojileri anlamına gelen "insurtech" sektörünün ciddi bir hızla büyüdüğünü belirterek, "Willis Towers Watson'ın yayınladığı verilere göre 2020 yılında 377 işlemle toplam 7,1 milyar dolar olan küresel insurtech yatırımları, 2021 yılında muazzam bir büyüme göstererek 2021 üçüncü çeyrek itibarıyla 421 işlemle 10,5 milyar dolara ulaştı." İfadelerini kullandı.

Sigorta pazarının inovatif ve öncü bir oyuncusu olarak büyümeye devam eden insurtech sektörüne yönelik fikri olan girişimci ve startupların yanında olmak için yola çıktıklarını aktaran Beceren, "Türkiye sigorta pazarı, startuplar için büyük bir potansiyel taşıyor. DOJO programı ile sigortacılıkta ihtiyaç duyulan yeni fikirleri, inovasyonu ve teknolojiyi start-up ekosistemi ile buluşturmayı ve daha ileriye götürmeyi hedefliyoruz. Genç girişimcilerle ve startuplarla yapacağımız iş birlikleri sayesinde onların ihtiyacı olan her türlü desteği sağlamanın yanı sıra sektöre fayda sağlayacak inovatif fikirleri de pazara kazandırmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Beceren, DOJO isminin Japonca'dan geldiğini belirterek, "DOJO, dövüş sporlarının çalışıldığı oda veya salonları tanımlamak için kullanılan Japonca bir kelime. Kelimenin 'do' kısmı aksiyonu, 'jo' kısmı ise yeri ifade ediyor. Yani DOJO, işi yeni öğrenenlerin temel hareket yeteneklerinin, gerçek üretim hattına geçmeden önce sınandığı yer anlamına geliyor." açıklamasında bulundu.

"Kolektif çalışmaya inanan tüm girişimciler, DOJO'nun hedef kitlesini oluşturuyor"

???????İnsurtech programı DOJO ile sigortacılık sektörüyle ilişkili girişimleri destekleyerek girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi amaçladıklarına işaret eden Beceren, "Pazarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz için yüksek katma değer yaratacak yenilikçi ürün, hizmet, süreç ve iş modellerine ulaşmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

DOJO'nun hedef kitlesi hakkında da bilgi veren Beceren, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Teknoloji ürün ve servisleri tasarlamaya ilgi duyan; yenilikçi, yaratıcı, proaktif ve içsel motivasyona sahip; sigortacılık sektörü problemlerini çözmeye hevesli; çözüm üretebilecek teknolojik becerilere ya da takıma sahip; mentorluğa açık, kolektif çalışmaya inanan tüm girişimciler, DOJO'nun hedef kitlesini oluşturuyor.

Programa kabul edilen startuplarımız ile çeşitli iş birlikleri geliştirerek, onların ürünlerini kullanarak, ihtiyaç duydukları durumlarda alanında uzman isimlerden mentorluk desteği sağlayarak ilerleyeceğiz. Onlara önemli bir ekosistemin ve fırsat dünyasının kapılarını açmış olacağız. Sektörümüze ve şirketimizde katma değeri olacağına inandığımız projeleri farklı iş birlikleri yaparak değerlendirmeyi düşünüyoruz."

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Girişimcilik, Bilişim, Türkiye, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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