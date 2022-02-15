Üye Girişi
Son 4 yılda istihdamını en çok artıran il Antalya oldu - Son Dakika

Son 4 yılda istihdamını en çok artıran il Antalya oldu

15.02.2022 15:00
Son 4 yılda istihdamını en çok artıran il Antalya oldu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, son 4 yılda istihdamını en çok artıran ilin Antalya olduğunu ve kentteki aktif sigortalı çalışan sayısında bu dönemde yüzde 26'lık artış yaşandığını bildirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, son 4 yılda istihdamını en çok artıran ilin Antalya olduğunu ve kentteki aktif sigortalı çalışan sayısında bu dönemde yüzde 26'lık artış yaşandığını bildirdi.

Çetin, ATSO'da düzenlenen "2021 Yılı Değerlendirme, 2022 Beklentileri ve Piyasa Anketi Sonuçları" konulu toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yaptığı sunumda 2021 rakamlarını değerlendiren Çetin, Antalya'nın önceki 2 seneye göre oldukça verimli bir yıl geçirdiğini dile getirdi.

Çetin, 2020'de kente gelen yabancı turist sayısının 3,2 milyona ulaştığını belirterek, "Bu sayı 2021'de 9,1 milyonu buldu. Türkiye geneline baktığımızda geçen yıl yüzde 94'lük bir artış görülürken, Antalya'da yüzde 164'lük bir artış sağlandı. Rakip destinasyonlarımıza göre turist sayımız oldukça iyi. Antalya'nın turizm bakımından 2021'i çok iyi kapattığını söyleyebiliriz." diye konuştu.

"Geçen yıl 923 bin 839 istihdam gerçekleşti"

Kentteki istihdam artışına da değinen Çetin, "Antalya'da aktif sigortalı çalışan sayısında son 4 yılda yüzde 26'lık bir artış yaşandı. Kentte geçen yıl 923 bin 839 istihdam gerçekleşti. Son 4 yılda istihdamını en çok artıran il Antalya oldu." dedi.

Çetin, Antalya ihracatının 2021'de yaklaşık yüzde 30 düzeyinde artış göstererek 2,4 milyar dolar düzeyine ulaştığını kaydetti.

Geride kalan yılın konut satışı açısından da çok verimli geçtiğini anlatan Çetin, konut fiyatlarında yaşanan artışa rağmen satışların düşmediğine işaret etti.

Antalya'nın 2021'de 99 bin 3691 konut satışıyla dördüncü il olduğunu ifade eden Çetin,"Salgına rağmen yabancılara konut satışında ise 12 bin 384 ile rekor kırdık. Satışlarımızın neredeyse beşte biri yabancılara gerçekleşiyor." dedi.

Çetin, Antalya ekonomisi için 2022'nin daha iyi bir yıl olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Son 4 yılda istihdamını en çok artıran il Antalya oldu

YORUMLAR
500

Türkiye, Antalya, turist, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son 4 yılda istihdamını en çok artıran il Antalya oldu - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
14:49 Galatasaray'ın sözleşmesini feshetti! O da ülkesinde spor ayakkabı dükkanı açtı
14:48 Ukrayna savaşa hazırlanırken Dışişleri Bakan Yardımcısı Kudüs'te tatil yapıyor
14:48 Özcan Deniz'in eski eşini darp davasında, tanıklar birbirini yalanladı!
14:45 Gülben Ergen "Bakirelik önemli mi?" sorusuna hak ettiği yanıtı verdi
14:43 Kılıçdaroğlu'nun elektriği ne zaman kesilecek? İşte o sorunun cevabı
14:40 4 milyonluk yatırım yapılan işletmenin yolu kapatıldı! Yatırımcı tarlaları aşarak işletmesine gitmeye çalışıyor
14:33 Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim çünkü vatandaşın acısını topluma hissettirmem lazım!
14:17 İlk bölümüyle bu akşam yayınlanacak Baba dizisinde neler olacak?
12:28 Husumetlisiyle barışmak istedi, kafede buluştu, kurşun yağmuruna tutuldu
12:38 İsveç'te çocukları elinden alınan Suriyeli babanın son çaresi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bana sadece o yardım edebilir
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 15:11:30. #1.13#
SON DAKİKA: Son 4 yılda istihdamını en çok artıran il Antalya oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement