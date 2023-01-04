Bakan Özer açıkladı: 2023 yılında özel okul fiyatlarına yüzde 65 zam yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Özer açıkladı: 2023 yılında özel okul fiyatlarına yüzde 65 zam yapılacak

04.01.2023 17:13

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023 yılında özel okullara yapılacak zam oranını açıkladı. Özel okul temsilcilerinin yeni belirlenen rakamdan memnun olmadığını belirten Bakan Özer, "2023 yılında özel okul fiyatlarına yüzde 65 zam yapılacak" dedi.

Milyonlarca velinin merakla beklediği haber Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer'den geldi. Bakan Özer, 2023 yılında özel okul kayıt ücretlerine yapılacak zammı açıkladı.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİNE YÜZDE 65 ZAM

Özel okulların temsilcileriyle yapılan son görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Bakan Özer, "Bakanlık olarak bu sene değişikliğe gidiyoruz. ÜFE'den ziyade TÜFE'yi baz alacak şekilde 2023 yılı fiyatını belirleme kararını aldık. Velilerimizin bu süreçte desteklenmesi bağlamında 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirleme kararı aldık." dedi.

YÜZDE 300'E VARAN ZAMLAR YAPTILAR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre özel okulların zam tavan oranı yıllık ortalama TÜFE+ÜFE rakamın yarısının 5 puan fazlası olabiliyor. Buna göre de 2022'de büyük artış kaydeden enflasyon yüzünden bu oran 105.5 olarak hesaplanıyor. Kimi okullar aynı çatı altında ilkokuldan orta okula geçen öğrencilerin öğrenim ücretlerine yüzde 300'e varan oranlarda zam açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Maaşları yüzde 25 arttırın,diger zamlarida yuzde yüz yirmi,okullarıda yüzde 65 yapın. Neymis tüfe ye göreymiş. Maaşları niye Tüfeye göre yapmiyorsunuz. Kendisininde özel okulu olunca sormadan edemiyor insan. Bu zammı kime yaptın. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: (Özel okul ücretleri) Velilerimizin desteklenmesi ve enflasyonun düşük olmasından dolayı yüzde 65 olarak... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: (Özel okul ücretleri) Velilerimizin desteklenmesi ve enflasyonun düşük olmasından dolayı yüzde 65 olarak... Bakan Özer: Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını yüzde 99'a yükselteceğiz Bakan Özer: Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını yüzde 99'a yükselteceğiz

Mahmut Özer, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Özer açıkladı: 2023 yılında özel okul fiyatlarına yüzde 65 zam yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
17:02 Bakan Özer açıkladı: 2023 yılında özel okul fiyatlarına yüzde 65 zam yapılacak
17:00 İspanyol basınından bomba iddia: Eden Hazard, Süper Lig devine imzayı atıyor
16:41 Brezilya'dan kaçan eski devlet başkanı fast food zincirinde görüntülendi
16:34 İsveç'te kan donduran olay: Bebek arabasında uyuyan bebeğin üzerine 10 kiloluk koli bırakıldı
16:29 89 Rus askeri hayatını kaybetmişti, nedeni ortaya çıktı: Cep telefonu yasağı ihlal edildi
16:25 Trafikte yol verme sebebiyle çıkan tartışmada tekme ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kameralara yansıdı
16:24 FIFA Başkanı Infantino'dan Pele'nin tabutu önünde skandal hareket! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi
16:01 Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'dan imza töreninde büyük gaf: Güney Afrika'ya gelmek kariyerimin sonu değil
15:40 Cami içerisinde poz veren ve hakkında soruşturma başlatılan Eda Taşpınar, Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi
13:02 Yolda arızalanan otomobile cip çarptı! Baba ile oğlu can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2023 17:52:32. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Özer açıkladı: 2023 yılında özel okul fiyatlarına yüzde 65 zam yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement