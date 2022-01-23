Son dakika! Anadolu Otoyolu, Düzce-Gölyaka Kavşağı'ndaki kaza sebebiyle Ankara-İstanbul yönünde ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu, Düzce- Gölyaka Kavşağı'nda tırların karıştığı kaza sebebiyle Ankara- İstanbul yönünde geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan açıklamada, saat 13.00 itibarıyla kara yollarında karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Anadolu Otoyolu, Düzce-Gölyaka Kavşağı'nda tırların karıştığı kaza sebebiyle Ankara-İstanbul yönünde geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Konya'yı Ankara, Aksaray, Akşehir, Ereğli, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk, Karapınar ve Karaman'a bağlayan yollar, kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin bulunmamasından dolayı ulaşıma kapatılan kesimler arasında yer aldı.

Yozgat İl Sınırı-Yıldızeli- Sivas Yolu ve Nevşehir-Aksaray Yolu da ulaşıma kapatıldı.