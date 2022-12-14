Bakan Bilgin'den EYT'de yaş sınırı tartışmalarını sonlandıran açıklama: EYT'den istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz - Son Dakika
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Bakan Bilgin'den EYT'de yaş sınırı tartışmalarını sonlandıran açıklama: EYT'den istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz

14.12.2022 12:06

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırı tartışmalarıyla ilgili kafa karışıklığını sonlandırdı. Bakan Bilgin, "EYT'den istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz" dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlarca vatandaş hükümet tarafından konuyla ilgili yapılan çalışmanın detaylarını merak ediyor. EYT'de geçtiğimiz günlerde yaş sınırı olacağına yönelik iddiaların dolaşmasının ardından vatandaşların kafasında karışıklık meydana geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise bugün yaptığı açıklamada kafa karışıklığını giderdi.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI KAPSAYACAK"

Bilgin, "EYT'den istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz" diyerek yaş sınırı tartışmalarıyla ilgili kafa karışıklığını sonlandırdı.

YORUMLAR
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Vedat Bilgin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin'den EYT'de yaş sınırı tartışmalarını sonlandıran açıklama: EYT'den istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz - Son Dakika


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