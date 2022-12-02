Bakan Nebati'den EYT açıklaması: Kıdem tazminatı yüküyle ilgili kredi paketi için hazırlıklar başlatıldı - Son Dakika
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Bakan Nebati'den EYT açıklaması: Kıdem tazminatı yüküyle ilgili kredi paketi için hazırlıklar başlatıldı

02.12.2022 12:03

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT düzenlemesi ile işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı hakkında konuştu. Nebati, "İşverenlerin kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca insanın merakla beklediği EYT düzenlemesinde sona yaklaşıldı.8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları ilgilendiren EYT düzenlemesiyle ilk etapta 1,5 milyondan fazla kişi emeklilik hakkı kazanacak. Bu ay içerisinde netleşmesi beklenen uygulama hakkında bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi.

"KREDİ PAKETİ KONUSUNDA BAKANLIĞIMIZ HAZIRLIKLARA BAŞLADI"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Nebati, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Bakan Nebati: EYT'lilerin kıdem tazminatı yüküyle ilgili kredi paketi için hazırlıklar başlatıldı

İŞVERENLER KIDEM TAZMİNATI SORUNU İÇİN BAKAN BİLGİN'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Milyonlarca vatandaş dört gözle EYT düzenlemesini beklerken iş dünyası da EYT sorununun çözümünde ortaya çıkan kapsamın çalışma hayatına yönelik olası olumsuz etkilerine ilişkin endişe içinde. Bu nedenle konuyla ilgili endişelerini Bakan Bilgin'e ileten sektör temsilcileri, düzenlemeye karşı olmadıklarını ancak işletmelere gelecek ilave yükler konusunda daha detaylı çalışmalar yapılması gerektiğini iletmişti.

KALİFİYE ELEMAN KAYBI VE YÜKSEK TAZMİNAT TUTARLAYLA KARŞILAŞABİLİRLER

Deneyimli çalışanlar EYT ile hızla emekli olabilecekken; firmalar, kalifiye ve deneyimli elemanları kaybetme riski yanında, bu kişilerin yüksek tazminat tutarlarıyla da karşı karşıya kalabilecek. Üstelik, Ocak ayında asgari ücrete yapılacak artış sonrası da ücretlerde yukarıya doğru bir baskı oluşacak. Bu durumun iş ortamında sıkıntılara yol açabileceğinden endişe ediliyor.

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Bakan Nebati'den 'Eyt' Açıklaması: 'İşverenlerimizin Kıdem Tazminatı Yükünü Kgf Kefaletiyle Karşılayabilecekleri Kredi Paketi Hazırlıkları Başlatıldı' Bakan Nebati'den 'Eyt' Açıklaması: 'İşverenlerimizin Kıdem Tazminatı Yükünü Kgf Kefaletiyle Karşılayabilecekleri Kredi Paketi Hazırlıkları Başlatıldı' Hazine ve Maliye Bakanlığına 10 müfettiş yardımcısı alınacak Hazine ve Maliye Bakanlığına 10 müfettiş yardımcısı alınacak

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Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati'den EYT açıklaması: Kıdem tazminatı yüküyle ilgili kredi paketi için hazırlıklar başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT açıklaması: Kıdem tazminatı yüküyle ilgili kredi paketi için hazırlıklar başlatıldı - Son Dakika
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