Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret 9 bin TL olur mu?" sorusunu cevapladı: Herkesin dediğiyle adım atmayız

İşçi ve işverenin dört gözle beklediği asgari ücret için AK Parti'den de rakam geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında asgari ücret zammının yarın açıklanacağını duyurdu. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Asgari ücret 9 bin TL olur mu?" sorusuna da yanıt verdi. Cumhurbaşkanı, "Herkesin dediğiyle adım atmayız. Bizim sırtımızda küfe var, 85 milyonun taşındığı bir küfe. Küfesi olmayanlar rahat konuşur. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa bütün altyapıları düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.

"YARIN AÇIKLAYACAĞIZ"

Asgari zammına ilişkin grup toplantısında da önemli bilgiler veren Erdoğan, "Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz. Bakan Bilgin'le görüşmem bugün Külliye'de olacak" dedi.

TÜRK-İŞ: 9 BİN TL'NİN ALTI İÇİN MASADA OLMAYIZ

7 ve 14 Aralık tarihlerinin ardından dün de üçüncü kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu henüz bir uzlaşmaya varamadı. Komisyonda işçiyi temsil eden TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, resmi tekliflerinin 9 bin TL olduğunu, bu teklifin altındaki bir rakama imza atmayacaklarını söyledi. Atalay, "Bizim teklifimiz 9 bin TL. Kabul ederlerse imzalarız. Altındaki rakama masada olmayız." şeklinde konuştu.