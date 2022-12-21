Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret 9 bin TL olur mu?" sorusunu cevapladı: Herkesin dediğiyle adım atmayız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret 9 bin TL olur mu?" sorusunu cevapladı: Herkesin dediğiyle adım atmayız

21.12.2022 13:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, "Asgari ücret 9 bin TL olur mu?" sorusuna "Herkesin dediğiyle adım atmayız. Bizim sırtımızda küfe var, küfe olmayanlar rahat konuşur" yanıtını verdi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay dün asgari ücret açıklamasında "Bizim teklifimiz 9 bin lira" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında asgari ücret zammının yarın açıklanacağını duyurdu. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Asgari ücret 9 bin TL olur mu?" sorusuna da yanıt verdi. Cumhurbaşkanı, "Herkesin dediğiyle adım atmayız. Bizim sırtımızda küfe var, 85 milyonun taşındığı bir küfe. Küfesi olmayanlar rahat konuşur. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa bütün altyapıları düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.

"YARIN AÇIKLAYACAĞIZ"

Asgari zammına ilişkin grup toplantısında da önemli bilgiler veren Erdoğan, "Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz. Bakan Bilgin'le görüşmem bugün Külliye'de olacak" dedi.

TÜRK-İŞ: 9 BİN TL'NİN ALTI İÇİN MASADA OLMAYIZ

7 ve 14 Aralık tarihlerinin ardından dün de üçüncü kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu henüz bir uzlaşmaya varamadı. Komisyonda işçiyi temsil eden TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, resmi tekliflerinin 9 bin TL olduğunu, bu teklifin altındaki bir rakama imza atmayacaklarını söyledi. Atalay, "Bizim teklifimiz 9 bin TL. Kabul ederlerse imzalarız. Altındaki rakama masada olmayız." şeklinde konuştu.

YORUMLAR (2)
  • Ahmet Kçk: Ev kirasının 7 bin lira olduğu istanbulda asgeri ücretle nasil yaşansın 9 bin lira birsey bile değil Cevap Yaz 97 9 Yayından Kaldır
  • Turgay Sancak: 7 bin tl lik ev mi kaldı yaşanabilecek? 13 bin tl demek istediniz sanırım. 56 10 Yayından Kaldır
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Türk-İş 9 bin TL istiyor, işveren yanaşmıyor! Asgari ücret pazarlığında gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi Türk-İş 9 bin TL istiyor, işveren yanaşmıyor! Asgari ücret pazarlığında gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücreti sorusuna tek cümlelik yanıt: Beklemeye devam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücreti sorusuna tek cümlelik yanıt: Beklemeye devam

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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