Üye Girişi
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı - Son Dakika

Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı

23.12.2021 14:28

Son dakika: "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sisteminin açıklanmasıyla düşüşe geçen dolar, 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

Doların 18 lirayı aşması sonrası hükümetten gelen "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi kurun ateşini iyiden iyiye düşürdü. Yeni sistemin açıklanmasının öncesinde 18,40'la rekor kıran dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sistemi açıklamasıyla 11 lira seviyelerine kadar geriledikten sonra 12,50'de dengelenmişti. Sistemin uygulamaya konulması ve detaylarının belli olmasıyla düşüşünü sürdüren dolar, 10,23 ile son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

PİYASADA SON DURUM

Saat 16.05 itibarıyla dolar 11,15'ten, euro 12,66'dan işlem görürken, altının gram fiyatı ise 648 liradan satılıyor.

16 KASIM'DA 10,04 SEVİYESİNDEYDİ

Dolar kuru en son 16 Kasım tarihinde 10,04 TL düzeyinde işlem görmüştü. O tarihten itibaren sürekli yükselen kur, 20 Aralık tarihinde de 18,40'la tarihi zirveye çıkmıştı.

NE OLDU?

Hafta başında Dolar/TL 18 seviyesinin üzerindeki tarihi zirvesindeyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz karşısındaki kayıplarını koruyacak mevduat sisteminin hayata geçirileceğini duyurdu. Hazine'nin TL mevduat hesaplara ilişkin açıklamasının ardından TCMB de dövizden TL mevduata geçişi destekleyen bir dizi önlem açıkladı. Açıklamanın ardından Dolar/TL'de başlayan gerileme hafta boyunca sürdü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni sistemin adını "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" olarak açıkladı. Hazine'nin açıkladığı ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak ve yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak. Ayrıca bu mevduat ürününe stopaj da uygulanmayacak.

TCMB'nin açıkladığı ise dolar, euro ve sterlin cinsi yabancı hesapların TL vadeli hesaba dönüşmesi halinde fon sahiplerine destek sağlayacağını, TL'ye dönüşümde dövizin TCMB tarafından satın alınacağını açıkladı. Böylece TCMB ilgili adımın kullanılmasıyla oldukça düşük tutarda olan kendine ait rezervlerini artırma imkanı elde edebilecek.

TCMB sisteminde sadece dövizden TL'ye dönüşte destek sağlandı, katılım bankacılığı da gözetildi.

Merkez Bankası ayrıca ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, ihale yoluyla ve BİST VİOP'ta TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceğini de açıkladı.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı

Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500
Emniyetin partisinde kadın meslektaşının tweerk yaptığı ABD'li polis amirinin başı dertte Emniyetin partisinde kadın meslektaşının tweerk yaptığı ABD'li polis amirinin başı dertte         
16:02
Yılbaşı öncesi hindiler de stokçulardan nasibini aldı Yılbaşı öncesi hindiler de stokçulardan nasibini aldı         
16:00
Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine! Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine!         
14:29
Öğrencisine yumruk atan öğretmen hakkında kamu davası açıldı! Serbest kalması tepki çekmişti Öğrencisine yumruk atan öğretmen hakkında kamu davası açıldı! Serbest kalması tepki çekmişti         
14:07
Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu         
13:24
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
16:01 Emniyetin partisinde kadın meslektaşının tweerk yaptığı ABD'li polis amirinin başı dertte
15:53 Trabzonspor'da şampiyonluk yolunda ağır kayıp!
15:45 Şarkıcıları da oyuncuları da solladılar! 2021'in "en"lerine 2 televizyoncu ilk sıralarda
15:33 Google dolar kurunu gizlemeye başladı
15:29 Son Dakika: Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz, 65 yaşında yaşamını yitirdi
15:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahipsiz hayvanların yeri barınaktır
15:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi
15:01 CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı
15:01 HSBC açıkladı: Merkez Bankası iki günde 7 milyar dolar satmış olabilir
14:35 Sergen Yalçın Fenerbahçe ile mi görüşüyor? Yalçın, Ali Koç'la görüşmeye Acun'un aracıyla mı gitti?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 16:15:24. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement