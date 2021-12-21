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Son Dakika: Döviz hesaplarını TL vadeli hesaplara döndürenlere destek sağlanacak - Son Dakika

Son Dakika: Döviz hesaplarını TL vadeli hesaplara döndürenlere destek sağlanacak

21.12.2021 23:20

Son dakika: Döviz hesaplarını TL vadeli hesaplara döndürenlere destek sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada vatandaşların kur endişesini ortadan kaldıracak yeni araçların devreye alınacağını duyurmuştu.

MERKEZ BANKASI DESTEĞİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Bu gelişmelerin ardından döviz kurunda hızlı bir düşüş yaşanırken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), döviz hesaplarının Türk Lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde sağlanacak desteğin şartlarını açıkladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir. Bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla;
  • 20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, söz konusu hesaplarını vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüştürmeleri halinde destekten yararlanabileceklerdir.
  • Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecektir.
  • Açılacak Türk Lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz/kâr payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacaktır.
  • Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kâr payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecektir.
  • Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz/kâr payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacaktır.
  • Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacaktır.
Son Dakika: Döviz hesaplarını TL vadeli hesaplara döndürenlere destek sağlanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası, Döviz, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Döviz hesaplarını TL vadeli hesaplara döndürenlere destek sağlanacak - Son Dakika Ekonomi


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