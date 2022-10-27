Milyarder Elon Musk, Twitter'ı satın aldı: İnsanlığa yardım etmek için aldım

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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın aldığını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan yapan Musk bir de "Sevgili Twitter Reklamverenleri" başlıklı bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, Twitter'ı satın alma sebebine ve reklamlarla ilgili ne düşündüğüne dair çok sayıda spekülasyonun olduğuna dikkat çeken Musk, bunların çoğunun yanlış olduğunu belirtti. Musk, geleneksel medyanın, maddi getiri beklentisiyle kutuplaşmayı körüklediğini ancak bunu yaparken diyalog şansını kaçırdığını ifade etti.

"PARA İÇİN ALMADIM"

Bu nedenle Twitter'ı aldığını kaydeden Musk, "Kolay olacağı için yapmadım. Daha fazla para kazanmak için yapmadım. İnsanlığa yardım etmek için yaptım." dedi.

HİSSELER YENİDEN YÜKSELDİ

ABD basınında yer alan haberlerde, Musk'ın sosyal medya platformunu satın alma işlemi için yaklaşık 13 milyar dolarlık finansmanı sağlayan bankaların kredi anlaşmasına son şeklini vermeye hazırlandığını bildirilmişti. Twitter hisseleri bu haberin ardından 53,18 dolara kadar yükselerek Musk'ın 54,20 dolarlık alım fiyatına yaklaşmıştı. Musk, Nisan ayında Twitter'a hisse başına 54,20 dolar fiyat vermişti ve bu da toplam 44 milyar dolarlık bir satış anlamına geliyordu.