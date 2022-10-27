Milyarder Elon Musk, Twitter'ı satın aldı: İnsanlığa yardım etmek için aldım - Son Dakika
Üye Girişi

Milyarder Elon Musk, Twitter'ı satın aldı: İnsanlığa yardım etmek için aldım

27.10.2022 17:10

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı. Dünyanın en zengini olan milyarder iş insanı ilk açıklamasında reklam verenlere seslenerek, "Para kazanmak için değil, insanlığa yardım etmek için aldım" ifadelerini kullandı.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın aldığını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan yapan Musk bir de "Sevgili Twitter Reklamverenleri" başlıklı bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, Twitter'ı satın alma sebebine ve reklamlarla ilgili ne düşündüğüne dair çok sayıda spekülasyonun olduğuna dikkat çeken Musk, bunların çoğunun yanlış olduğunu belirtti. Musk, geleneksel medyanın, maddi getiri beklentisiyle kutuplaşmayı körüklediğini ancak bunu yaparken diyalog şansını kaçırdığını ifade etti.

"PARA İÇİN ALMADIM"

Bu nedenle Twitter'ı aldığını kaydeden Musk, "Kolay olacağı için yapmadım. Daha fazla para kazanmak için yapmadım. İnsanlığa yardım etmek için yaptım." dedi.

HİSSELER YENİDEN YÜKSELDİ

ABD basınında yer alan haberlerde, Musk'ın sosyal medya platformunu satın alma işlemi için yaklaşık 13 milyar dolarlık finansmanı sağlayan bankaların kredi anlaşmasına son şeklini vermeye hazırlandığını bildirilmişti. Twitter hisseleri bu haberin ardından 53,18 dolara kadar yükselerek Musk'ın 54,20 dolarlık alım fiyatına yaklaşmıştı. Musk, Nisan ayında Twitter'a hisse başına 54,20 dolar fiyat vermişti ve bu da toplam 44 milyar dolarlık bir satış anlamına geliyordu.

YORUMLAR
500
Elon Musk sonunda Twitter'ı satın aldı! Elon Musk sonunda Twitter'ı satın aldı! Elon Musk, Twitter çalışanlarını işten çıkaracak mı? Elon Musk, Twitter çalışanlarını işten çıkaracak mı?

Elon Musk, Twitter, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyarder Elon Musk, Twitter'ı satın aldı: İnsanlığa yardım etmek için aldım - Son Dakika


Son Dakika
16:55 Milyarder Elon Musk, Twitter'ı satın aldı: İnsanlığa yardım etmek için aldım
16:54 PFDK, Galatasaray'a ceza yağdırdı! Yıldız futbolcu, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek
16:36 Fatih Sultan Mehmet'in resmedildiği madalyon 818 bin TL'ye satıldı
16:35 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori ekip rakipleriyle arayı açtı
16:20 En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketi yapıldı! Yavaş lider koltuğuna otururken, İmamoğlu listede yer almadı
16:11 Şenol Güneş, yarın resmi imzayı atıyor! Pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında Beşiktaş'ın başında olacak
16:09 Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı
15:49 Anıtkabir'i ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın Özel Defter'e yazdığı not dikkat çekti
15:43 Öğretmenlik Meslek Kanunu'na karşı tepkilerini dile getiren eğitim sendikaları, 2 Kasım'da greve gidiyor
15:29 Brezilya, Vitor Pereira'nın tepkisini konuşuyor! Muhabirin hadsiz sorusunu duyunca çok öfkelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2022 17:25:30. #1.13#
SON DAKİKA: Milyarder Elon Musk, Twitter'ı satın aldı: İnsanlığa yardım etmek için aldım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement